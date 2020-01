Tony Aguilar trae el mejor Pop de los 40 a Córdoba

Tony Aguilar presentará Los 40 Córdoba Pop, macroconcierto que se celebra el sábado 25 de enero en la explanada de El Arenal, junto al avión, a partir de las 20:30h con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba. El evento reunirá a numerosos artistas pop del panorama musical actual que suenan y triunfan el los 40 y en las redes sociales.

Con Tony Aguilar, el Coordinador de Musicales Carlos Oliveros, y Mariam Aguilar, Delegada de Juventud, hemos hablado en Hoy por Hoy Córdoba.

Ahí vá el listado de los confirmados a los que podrá sumarse alguna que otra sorpresa.

MayBe.

Pop-rock desde Huelva para los más jóvenes

Son jóvenes y son guapos y ya tienen fans a ambos lados del charco. Maybe grupo de pop-rock nacido en Huelva pero cuya música está traspasando fronteras.

El nombre de MayBe es un tributo a la canción Weightless del grupo All Time Low, hay un verso que dice: "Maybe it´s not my weekend but its gonna be my year".

Los referentes de estos onubenses son El Canto del Loco, Pignoise, Morat o 5 Seconds Of Summer. MayBe cantan en español y en sus canciones relatan las vivencias propias de su generación: amor y desamor con una fuerza y energías únicas.

MayBe son un fenómeno sobre todo gracias a las redes sociales, que han sido su principal medio de comunicación entre sus fans. En un breve periodo de tiempo han conseguido más de 20.000 seguidores y cuentan con club de fans en la mayoría de las ciudades de España y también en gran parte de países de Latinoamérica: México, Argentina, Chile, Colombia, Perú...

Twitter: 20.820 seguidores

Instagram: 37,5 mil

Safree

Rosana Martínez Navarro (11 de octubre de 1992, Alicante - España) más conocida como Safree es cantante, compositora y guitarrista de genero urbano.

El estilo que define a Safree puede verse claramente reflejado en sus letras y melodías que definen una línea única y muy personal. Su versatilidad y personalidad hacen que en sus canciones se aprecie una mezcla de música urbana, Hip Hop y R&B con tintes de soulmelódico y rock acústico con un perfecto equilibro entre todo ellos creando así un estilo único y muy personal.

Autora y compositora de todas sus obras, trata de reflejar en sus canciones lo que siente y lo que ve, tratando de musicalizar sus experiencias buscando un estilo propio que no pretende ser nada nuevo pero sí algo único, consiguiendo llegar a su público de una forma directa y muy personal.

Su canal de Youtube ya cuenta con más de 200.000 suscriptores y más de 80 Millones de visualizaciones y sus seguidores superan los 100.000 en redes sociales.

En sus 10 años de trayectoria Safree ya ha conquistado México, Perú, Chile y gran parte de Latinoamérica, teniendo gran repercusión en el continente, donde realiza anualmente giras, conciertos y promociones por estos países.

Twitter: 22.365 seguidores

Instagram : 25,7 mil

Lemot

Lemot es un grupo de A Coruña (Galicia) formado por Samuel, Pablo y Alejandro, tres chicos que se juntaron desde pequeños por su pasión a la música. Lo que empezó en un colegio y en festivales escolares ha desembocado en algo más grande. Lemot ha logrado telonear a grandes grupos y artistas, como Dani Martín, Dvicio, Efecto Mariposa y Taburete. Este año han estrenado dos singles: Estaba claro y Abrimos fuego. Además, el pasado mes de octubre tocaron en el Coca Cola Music Experience.

Twitter: 3.398 seguidores

Instagram: 11 mil

Unique

Matt, Dani, Valentín y Arman son Unique, un nuevo grupo que llega para revolucionar el mundo de la música pop y para estallar el fenómeno fan en nuestro país y Latinoamérica. De hecho, está formado por cuatro chicos de entre 18 y 23 años llenos de talento y entusiasmo que un día decidieron luchar por su sueño: LA MÚSICA.

Aunque desde fuera, UNIQUE parezca que son uno más entre un millón, mirados más de cerca estos chicos son diferentes: juntos componen una historia llena de magia, amistad, emoción y adrenalina; la nada fácil combinación de talento, imagen, juventud y carisma.

Matt, Arman, Dany y Valen arrasan por donde van. Cantan, componen, bailan y poseen múltiples disciplinas de las artes escénicas.

Twitter: 101 seguidores Instagram: 20,3 mil

Blanca Sol

Blanca Sol ha lanzado su nuevo tema bajo el nombre de ‘Niñato’ de la mano de dos productores colombianos y de Warner Music. La artista ha llegado pisando fuerte con su marcado estilo y ha dejado a sus fans sin palabras con este nuevo single que incluye videoclip.

La madrileña se está haciendo un hueco dentro de la musica nuestro país dentro del género urbano y la realidad es que ha sorprendido a todos sus seguidores con su segundo single de presentación llamado ‘Niñato’. Mezclando el R&B norteamericano y el género urbano latino la artista ha conseguido que su música sea cada vez más reconocida.

El estilo elegante de Blanca Sol ha cautivado a miles de personas. Ahora con su nuevo sencillo ‘Niñato’ la cantante ha llegado dando un soplo de aire fresco a este género urbano en España. Ha sido la propia cantante quien ha compuesto este tema junto a Danielz, el dúo de productores colombianos.

Twitter: 93 seguidores

Instagram: 6.294 seguidores

David Rees

Si vas a cualquier colegio de nuestro país, seguramente muchos niños te sepan cantar De ellos aprendí, una canción que David Rees compuso con frases de personajes de dibujos animados. En poco tiempo las visualizaciones se dispararon y ya está rondando los 80 millones.

Él lleva cuatro años en youtube, la plataforma que le ha servido de trampolín para grabar su primer disco. Seguramente lo lance el año que viene aunque, de momento, ya conocemos su Diamante, un reguetón acompañado de ukele.

Es artista de nueva generación, de los que crea comunidad en las redes y piensa que compartir la vida privada es parte del juego para que se entienda mejor su música.

Está en un momento vital con mucha luz y eso es lo que quiere transmitir con sus canciones. Le gusta Friends, El rey león y está a punto de publicar un libro.

Twitter: 42.589 seguidores

Instagram: 305 mil

Sinsinati

Lo de Sinsinati es una historia de azar: desde el comienzo del grupo hasta la elección del nombre. Empecemos por el principio: cinco sureños que no se conocen de nada deciden participar juntos en un Concurso de Bandas de Salamanca.

Lo más curioso es cómo surgió la idea del nombre. Ante las prisas de apuntarse al concurso, Álvaro, el vocalista, decidió poner un nombre aleatorio de su agenda de contactos (el joven guarda a las personas que conoce con apodos graciosos para acordarse ). Apareció “Sinsinati”. Quizá por alguien que tuvo relación con la ciudad estadounidense. Las prisas hicieron que, a la hora de inscribirse, lo escribiese fonéticamente y no como se escribe en realidad: “Cincinnati”.

los chicos han firmado con Warner Music Spain y parece que serán una de las grandes apuestas del sello. Un gran final para el principio de un grupo prometedor.

Twitter: 942 seguidores

Instagram: 29 mil

Joan Garrido

Joan Garrido, exconcursante de la edición 2018 de Operación Triunfo presentó este jueves su primer sencillo: Ni me va. El tema del mallorquín cuenta con un aire funky y el videoclip destaca por su imagen alegre y colorida.

El que fuera el tercer expulsado del programa de TVE ha trabajado durante meses en este trabajo que por fin ha visto la luz. Garrido es más conocido como Garri y es de Palma. Aunque su pasión es la música, ha estudiado un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Antes de entrar en el programa musical ya tenía experiencia sobre los escenarios como vocalista del grupo Juguetes Rotos. Junto a sus compañeros Bruno B. Caprio (guitarra), Albert Llauger (batería), Raúl Castro (teclado) y Dylan Chandler (saxo), hizo varios conciertos en pequeñas salas.

Twitter: 1013 seguidores

Instagram: 189 mil

Noelia Franco

Noelia Franco arranca su actividad profesional con una canción que, según su equipo de producción, pretendía ser "intensa, emocional y desgarradora, donde el estribillo hace que Noelia brille con luz propia dejando claro que es una de las promesas vocales más firmes del panorama español".

Podemos apreciar que tenemos con "En ruinas" una canción madura y comprometida por el mensaje. Todo junto a una voz con igual calidad y que regala cercanía.

Twitter: 1.450 seguidores

Instagram: 224 mil

Maria Isabel

La nueva María Isabel: urbana, feminista y liberada. La ganadora de Eurovisión Junior hace 15 años sigue dispuesta a triunfar en la música con su último lanzamiento, ‘Flamenkita’, una canción que fusiona diferentes sonoridades urbanas con su esencia más flamenca, y en la que la intérprete demuestra su versatilidad artística. “Siempre me ha gustado la fusión, lo he hecho desde pequeña y es un terreno en el que me siento muy cómodo”, admite María Isabel en una entrevista telefónica con La Vanguardia en la que también quiere destacar su faceta feminista: “La canción tiene un mensaje de empoderamiento de la mujer porque siempre he estado sensibilizada con este tema; este es el año de la mujer”, sentencia la joven que avanza que en los próximos meses publicará nuevas canciones grabadas entre Miami y Madrid.

María Isabel es ahora una joven con una gran personalidad, capaz de alejarse unos años del sector musical “porque no me sentía cómoda ni con el proyecto ni con el estilismo que me imponían “. Habla de la etapa en la que grabó el disco Yo decido , algo que, según confiesa, no pasaba en esa época pero sí ahora, momento en el que dice hacer lo que le gusta y sin perder su esencia.

La artista rechaza las comparaciones que le hacen desde fuera, con más o menos maldad, con la cantante Rosalía de quien dice que es “la más grande”, a pesar de que se defiende asegurando que ella apuesta desde pequeña por fusionar el flamenco con otros géneros.

Twitter: 33.418 seguidores

Instagram: 150 mil

Famous

El próximo 20 de diciembre se cumplirá un año de la victoria de Famous Oberogo en la última edición de Operación Triunfo. El concursante se presentó al talent musical con la esperanza de representar a España en Eurovisión, aunque finalmente fue Miki Núñez el elegido por la audiencia para acudir al certamen. Eso sí, se erigió como vencedor del programa gracias a unos números espectaculares en los que maridó con delicia técnica vocal con espectacularidad de sus coreografías.

El intérprete avanza que su objetivo es publicar un EP en 2020 con seis o siete canciones en castellano e inglés, en el que no faltarán géneros con los que brilló en la Academia como el pop, el soul o el funk, pero también propuestas más arriesgadas como Bulla, su carta de presentación con sonoridades afrobeat y urbanas. Amable y siempre con una sonrisa a punto, Famous no esquiva ninguna cuestión, por polémica que sea. Algo que es de agradecer en un momento en el que cada vez hay más miedo a decir lo que uno piensa. A pesar de que desde fuera muchas veces pueda parecer un niño, la personalidad la tiene.

Twitter: 92.591 seguidores

Instagram: 258 mil

Pol Granch

No hay quien pare la carrera de Pol Granch. Desde que salió Factor X por la puerta grande (proclamándose ganador de la edición), el artista no ha parado. De hecho, el pasado mes de abril lanzó su primer EP con temas como Late y Perdón por las horas, que suman más de dos millones de reproducciones en Youtube. Pero estas seis canciones eran solo un aperitivo de lo que estaba por venir. En agosto, el cantante lanzó nuevo tema: Te Quiodio. Se trata del primer single que formará parte de su álbum debut. Pol saca su lado más romántico en esta nueva canción. El artista muestra su lado más íntimo, abriéndose en canal y hablando sobre la bipolaridad que sentimos en algunas relaciones.

Con influencias del R&B, Pol apuesta por un estribillo pegadizo y una base elaborada que acompaña en todo momento. De este modo, el joven artista vuelve a apostar por el sonido que ya hemos conocido en su primer EP.

Twitter: 8.403 seguidores

Instagram: 517 seguidores

Natalia Lacunza

A sus 20 años, esta navarra es para la incipiente Generación Z uno de sus referentes. Y no solo por haber triunfado en la edición 2018 de Operación Triunfo. Su naturalidad al abordar ante los medios temas como la bisexualidad, o el no-género, está abriendo mentes. En 2019 publica su primer álbum, Otras Alas. Un disco con el que ha conseguido quitarse la etiqueta de Natalia de OT, conquistando incluso a la prensa especializada casi siempre reticente. Pero no es casualidad, Natalia Lacunza ha sabido rodearse de la crème de la crème de la música independiente nacional para dar forma a su primer proyecto personal. Un trabajo espontáneo, como ella misma. Simplemente es el anticipo de que lo que puede dar de sí esta artista que ahora mismo está preparando dos nuevos singles, y desarrollando ideas para un nuevo largo.

Twitter: 2.440 seguidores

Instagram: 497 mil

Lerica

Lérica, el grupo revelación del momento, compuesto por Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel, músicos y compositores, son considerados el fenómeno masivo en redes sociales donde suman más de 700.000 seguidores activos. Malú, Carlos Rivera o Abraham Mateo son algunos de los artistas que no han dudado en sumarse al efecto Lérica, invitándoles en varias ocasiones a compartir escenario o abrir alguno de sus conciertos.

Su primera gira colgó el cartel de Sold Out en ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona y otros puntos de España, y con su primer álbum debut “Cien Mil Motivos” cosecharon numerosos éxitos logrando posicionarse en los primeros puestos de las listas de ventas y siendo número 1 en varias radios españolas.

Títulos como “Mi Rumbera” y “Mentirosa Compulsiva” han acumulado más de 20.000.000 de escuchas en las plataformas digitales, y han continuado este éxito con su último single internacional “Un Traguito”, en el cual se suma la carismática y exitosa cantante Belinda. En solo un mes y medio, han llegado a conseguir que medio mundo cante y baile su pegadiza y enérgica canción. Más de 13.000.000 de reproducciones son las que alcanza en tema en YouTube.

Próximamente lanzarán un EP donde contemplarán nuevos temas y nuevas colaboraciones, dispuestos a superar los 1.500.000 de oyentes con los que ya cuentan en Spotify.

Twitter: 83.203 seguidores

Instagram: 193 mil