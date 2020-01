El Nueva Elda anhela seguir en contacto con la cabeza (S. 17.00 h)

El Nueva Elda F. S. (3º: 27 Ptos) visita esta tarde (17.00 h) el pabellón “Lorenzo Rico” de Colmenar Viejo (Madrid) para medirse a la EFS Colmenar Viejo (12º: 16 Ptos.) en el partido de la jornada 16 de liga, primera de la segunda vuelta, del Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

David Valverde “Dada” acude con toda la plantilla a excepción de Abel Fernández que se pierde el choque por una afección bucal. Con toda la artillería, el equipo eldense se medirá a un rival al que en el estreno liguero goleó (6-2) pero que ha experimentado una importante progresión a pesar de que resultados como el de la anterior jornada (3-4) ante el Torrejón Sala Five Play no hace honor al juego desplegado por los de Álvaro Lezaun que, sin embargo, están pagando caro su endeblez defensiva. No en vano, son el segundo equipo más goleado del grupo con 70 goles encajados, los mismos que el Integra2 Navalmoral, solo superado por el colista Mejorada que ha encajado 77 goles en los 15 partidos disputados.

Si el Nueva Elda quiere seguir en contacto con la cabeza de la tabla clasificatoria, debe regresar con los tres puntos.