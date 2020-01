Pepi Alcántara: "La relación con el anterior Alcalde fue mala, tenía a OCO enfilada"

Nuestra invitada no quiere saber nada de la política. No tiene pensado dedicarse a ella, al contrario de lo ha hecho su antecesora en el cargo en OCO, María Cantos y le gustaría que se le recordara como la presidenta que unió al movimiento vecinal. Con dos años todavía por delante al frente de la Federación de Asociaciones Vecinales Objetivos Comunes, Pepi Alcántara se ha subido este viernes al Taxi de Radio Jaén para en un vehículo de Radio Taxi someterse a una entrevista por las calles de la capital.

"La política no ayuda al movimiento vecinal, al contrario, hace que nos peleemos entre nosotros. Decimos que somos apolíticos y luego entre todos los compañeros hay el que tira para un partido y luego para otro. Todo eso perjudica mucho el arreglo de la ciudad", asegura Alcántara, que ha confesado también que su relación con Javier Márquez no fue la mejor: "con el anterior Alcalde la relación fue muy mala, tenía a OCO enfilada. Conmigo el trato fue correcto, pero con la federación no. Antes era simpatizante del Partido Popular y ahora de nadie, ahora solo de mi".

Pepi se ha mostrado satisfecha de que las lumbres vuelvan al 16 porque asegura que su concepto "es distinto al que tienen las lumbres en sábado", que solo acarrean problemas. "Nosotros queremos unas lumbres pequeñas con los vecinos de toda la vida buscando más la tradición que otra cosa y que cada uno lleve algo".

Estado de la ciudad

Pepi Alcántara ve la ciudad "bastante descuidada, con falta de limpieza aunque haya mejorado mucho en los últimos meses". "Le falta mantenimiento de jardines, parques infantiles, arreglo de calles, acerados...por lo que la veo bastante regular".

Para la presidenta de OCO, lo primero que hay que hacer es que el Ayuntamiento termine el plan de vivienda y suelo y que la Junta empiece con su rehabilitación, además de que se limpien los solares. Todo para evitar que zonas como el casco antiguo "den ganas de echarte a llorar".