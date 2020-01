Reacciones al posible retraso del Tranvía

Radio Jaén ha podido saber este viernes que el borrador del convenio del Sistema Tranviario de Jaén remitido por el gobierno regional tenía algunos defectos relativos a los anexos económicos. Algo que complica la decisión de llevar este asunto al pleno municipal de enero para poder ir avanzando en la puesta en marcha del mismo. Esta cuestión ya ha derivado en distintas reacciones por parte del Ayuntamiento de Jaén y de la Junta de Andalucía.

Sobre este asunto, hablaba el alcalde de Jaén Julio Millán. "Estamos al habla con la Junta de Andalucía. Nos tiene que llegar de forma inminente. Si no llegara en un plazo rápido pues no podríamos tramitarlo para el pleno de enero. Es una cuestión que tienen que analizar los técnicos. Yo creo que lo podríamos hacer con Intervención y Secretaría. Ellos son grandes profesionales y lo podrían hacer lo más rápido posible. Es urgente que lo tengamos lo antes posible para poder tramitarla conforme al procedimiento establecido", ha dicho.

Y desde la Junta...

Radio Jaén también ha podido preguntarle sobre esta cuestión al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, que ha acudido este viernes a la capital jiennense. Dice no tener conocimiento de esta cuestión y se pregunta si realmente el Ayuntamiento de Jaén quiere poner en marcha el tranvía.

"No nos consta esa queja. A lo mejor se le han quejado a usted, pero a nosotros no se nos ha quejado. Insisto, este gobierno es el de la buena sintonía y el entendimiento. Si al Alcalde no le parece bien o quiere modificar y matizar algo sólo tiene que llamar a la delegada y ponerse de acuerdo. Nosotros tenemos la voluntad firme de que esto se solucione. Yo lo que espero es que el Ayuntamiento no ponga pegas, a ver si es que el ayuntamiento no va a querer que se ponga en marcha el tranvía".

Aun así, fuentes de la Junta de Andalucía en Jaén consultadas por esta emisora aclaraban que el consistorio jiennense se puso en contacto con el gobierno andaluz este viernes por la mañana para informar de este inconveniente. Desde la Junta, se asegura que será solucionado en breve y se confía en que Intervención y Secretaría General del Ayuntamiento de Jaén puedan realizar sus informes a tiempo para poder llevar el Tranvía al pleno del día 20 de enero.