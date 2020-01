Matías Llorente cree que "no hay tempero" para presentar la moción de la autonomía en la Diputación

El representante de la UPL en la Diputación cree que hoy por hoy no se reúnen las condiciones necesarias para presentar en el pleno de la institución provincial la moción para pedir la autonomía leonesa.

Matías Llorente tira de símil agrícola para explicar que, a su juicio, ahora mismo no tiene sentido llevar al pleno de la Diputación la moción que reclama la autonomía para la Región Leonesa. Recuerda que el resto de grupos, PP, PSOE y Ciudadanos, no apoyan la iniciativa de la UPL. Por eso, a su juicio, no tienen ningún sentido presentarla cuando se sabe de antemano que no solo no va a salir adelante sino que solo va a contar con un único apoyo, el suyo propio. "No hay tempero", dice. En todo caso, reconoce, la decisión le corresponde a la dirección provincial de la UPL

Donde sí llevará Matías Llorente la moción es a su ayuntamiento, Cabreros del Río. Allí la mayoría absoluta de la UPL garantiza su aprobación. En concreto se debatirá en el pleno de la próxima semana.