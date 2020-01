Urdiales saca adelante la moción leonesista solo con los votos del PSOE: "Nosotros luchamos por la gente"

Urdiales del Páramo es el primer Ayuntamiento que ha aprobado una moción para reclamar la autonomía de la Región Leonesa a iniciativa del PSOE. Ha salido adelante, en un pleno extraordinario convocado exclusivamente con este fin, con los apoyos de los cinco concejales del grupo socialista. Los dos del PP no han acudido a la sesión.

Ha sido la propia alcaldesa Goya Manjón, impulsora de la moción, quien la ha defendido en el pleno. Entre los argumentos esgrimidos para reclamar que se inicien los trámites constitucionales necesarios para constituir la autonomía leonesa, ha destacado las "nefastas consecuencias" y los "continuos agravios" que ha supuesto para León su unión con Castilla, aludiendo a la pérdida de población, la destruccion de empleo, la falta de inversión en infraestructuras o el desprecio hacia la cultura leonesa desde que se creó la comunidad. Además, ha subrayado que se trata de una demanda perfectamente legal y amparada por la propia Constitución. "Se ha intentado etiquetar como un movimiento independentista, buscando confundir y encizañar", lamenta la moción.

"No somos larvas que tenemos que esperar que nos den algo"

Goya Manjón reconoce que el grupo socialista recibió una carta de la dirección provincial del PSOE recomendando que se abstuviesen a la hora de votar la moción "¡Cómo voy a abstenerme en algo que yo ha propuesto!", dice la regidora. Sin embargo, asegura que en ningún caso se le ha prohibido directamente presentar la moción. Justifica la iniciativa en la "tremenda injusticia que está sufriendo León" y recuerda que ella se debe a sus votantes "Yo tengo obligación de defender los intereses de los ciudadanos que son los que me han puesto aquí, no el PSOE. Respeto a mi partido, pero por encima de mi partido están los intereses ciudadanos".

La alcaldesa asegura que no teme las posibles represalias por parte del PSOE "Yo no vivo de la política ni tengo un sueldo como alcaldesa", Y ha lanzado un dardo a otros compañeros socialistas cuya capacidad de actuación está limitada por sus propios intereses. "Como no somos larvas que tenemos que esperar que nos nombren o nos den algo, nosotros luchamos por los intereses de la gente"

De todas formas, Goya Majón cree que no ha hecho nada que justifique un expediente por parte del PSOE "No he cometido ningún delito, no he prevaricado, no he robado..." Pero si la expedientan, eso sí, está dispuesta a asumir las consecuencias "Seguiré siendo socialista dentro del partido o fuera. Si me expulsan dejaré de pagar la cuota para mantener a unos cuantos que están ahi medrando..."