El Huesca y la Copa: el más difícil todavía para el Reino

Veinticuatro partidos oficiales después de su última derrota, la Cultural ofrece a su Reino un nuevo reto, el de mayor envergadura desde que el 31 de octubre de 2018 el Barcelona, sobre la bocina, se llevara la última victoria foránea. Otro conjunto azulgrana, la SD Huesca, tratará de hacer este sábado (19:00 horas) la diferencia que marcan las categorías con una premisa común. Tanto José Manuel Aira como Michel aparcan por unas horas su gran cometido para observar de cerca la evolución de los menos habituales, futbolistas, cada uno en su lugar, de notable potencial y que han perdido el paso o la confianza del entrenador.

El capitán Martínez espera su turno en la Copa / CYD Leonesa

El nuevo formato le permite a la Cultural toparse a las segundas de cambio con un rival de Segunda División y solo con otra victoria más podría lograr lo que en otras ediciones se conseguía en tres pasos y no en dos: un cruce de Primera. A la vuelta de noventa minutos espera el premio, aunque el cuadro oscense no ha llamado demasiado la atención a la vista de los continuos llamamientos que, contra el crono, se realizan desde la sede del Reino.

Alicientes no le faltarán el duelo entre dos claros aspirantes a celebrar un ascenso. La Cultural recela de la calidad de este rival en los metros finales. "Cuando nos equivoquemos enfrente estará un rival que no te va a perdonar", señala Aira como principal diferencia entre divisiones, aunque sus plabras denotan seguridad: "creemos que tenemos muchas opciones de poder pasar la eliminatoria y de competir bien". Sus armas giran en torno al dominio, al control del juego, a la pelota, precisamente la herramienta de Michel en forma de libro de estilo. El técnico vallecano y sus jugadores ya conocen los rigores coperos tras pasar de puntillas por Laredo. "Si pensamos que vamos a ganar sin competier, estmoa equipviocados, pero no tengo ninguna duda de que lo seremos y de que seremos protagonistas. Este nuevo formato hace que la competición esté muy viva", declaró antes del desplazamiento en el que se rodeó únicamente de futbolistas de la primera plantilla.

Sin embargo, en los banquillos se sentarán, a priori, primeros espadas como Rodas, Kawaya o Dioni en el bando local y Josué Sá, Mosquera o Eugeni en el Huesca, que se dejó en casa a los "titularísimos" Álvaro, Pulido y Mikel Rico, pero que hará reaparecer al delantero japonés Okazaki en su primer partido del año. El que fuera campeón de la Premier League con el Leicester City es cabeza de cartel, aunque Escriche y el ex madridista Cristo González le discuten el puesto. En otras líneas repetirán turno copero jugadores que como Insua, Seoane o Joaquín pueden tener los días contados en El Alcoraz.

El Reino verá de cerca al nipón Okazaki / SD Huesca

A Aira, igualmente, no le quedará otra que mantener intacto su bloque defensivo. Por el momento no hay recambio para Aitor y Castañeda en los laterales y la inminente marcha de Estellés al San Sebastián de los Reyes hará que Rodas o Iván González sean la pareja del joven Virgil. La miga de la alineación blanca está en las posiciones intermedias en las que todos no caben. Sergio Marcos y Menudo, suplentes el último partido, Antonio Martínez y Luque piden paso por delante de uno de los pivotes, siendo Alfonso el favorito. Arriba, Sergio Benito deberá invertir el sentido de su rabia interna.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Virgil, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Gudiño, Antonio Martínez, Menudo; Sergio Benito.

SD HUESCA: Yáñez; Pedro López, Datkovic, Insua, Galán: Seoane, Juan Carlos; Joaquín, Raba, Ivi; Okazaki.

ÁRBITRO: Sagués Oscoz (País Vasco)