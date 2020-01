Negociación de presupuestos

Una vez que ha terminado la primera ronda de reuniones para tratar los presupuestos de 2020, llega ahora la segunda parte en la que se conocerán las propuestas de cada formación política. Recordamos que se trabaja sobre un borrador de 18.340.000 euros y se hace con predisposición, al menos eso es lo que ha detectado el portavoz popular, Luís Carlos Salcedo.

Los grupos en la oposición, de momento, no se muestran tan convencidos porque, según el grupo Socialista, el presupuesto no refleja los objetivos políticos del equipo de Gobierno y se olvida de asuntos importantes como la comarca, el comercio o la industria que necesita Medina. Y, aunque se reconoce que ha estado bien convocar reuniones con los distintos grupos, lamentan que algunos concejales no se hayan enterado de nada.

Gana Medina también echa en falta en los presupuestos alguna referencia a la Residencia de Mayores y anuncian que, si se presentan unos presupuestos sociales, tendrán su apoyo. Aún así, consideran que se debe aumentar el presupuesto de reforestación, poner en práctica el Plan de Medidas Energéticas y, se sorprenden porque no se ha duplicado la ayuda a emprendedores mientras se ha aumentado la partida de festejos taurinos en 50.000 euros.

El portavoz popular, Luís Carlos Salcedo, destaca que la mayor inversión de este presupuesto está destinada, precisamente, al sector industrial. Se refiere a los 48.000 euros, más otros 228.000, que servirán para terminar y dotar de infraestructuras al Área de Transportes. Con este proyecto terminado se confía en la reactivación de la industria en Medina.

Por su parte, Medina Primero, pone el foco de atención en los 8 millones de presupuesto que se lleva la partida de personal. El dinero dedicado a los 250 trabajadores del Ayuntamiento y que consideran es suficiente para un buen funcionamiento del mismo. Julio Padrones apuesta por organizar bien los distintos departamentos.

La próxima semana comenzarán las reuniones para conocer las propuestas de los distintos grupos políticos y, es intención del equipo de Gobierno, someter a aprobación las cuentas a finales de este mes de enero. La oposición en cambio, no tiene tan claro que se puedan cumplir esos planes sobre el calendario.