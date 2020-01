El Gobierno Murciano es partidario de retirar la financiación a los medicamentos para la artrosis tal y como plantea el ministerio de Sanidad

En el resto de Europa este tipo de productos no se venden en las farmacias, se venden en los supermercados en la zona destinada a los suplementos alimenticios tales como la jalea real u otros. Nuestros vecinos europeos no lo consideran un medicamento y por lo tanto no está financiado por la sanidad pública.

El caso de España es una anomalía que el ministerio de Sanidad quiere corregir, dada la poca eficacia demostrada en cuanto a la reducción del dolor o la mejora del cartílago de las personas aquejadas por artrosis.

La propuesta del ministerio aún debe ser debatida por todo el sistema nacional de salud, incluidas las comunidades autónomas, antes de tomar la decisión de retirar la financiación pública.

En el caso de nuestra comunidad, la sanidad murciana es partidaria de apoyar la decisión del ministerio, tal y ha declarado en A Vivir Salud, el subdirector general de Farmacia e Investigación, Casimiro Jiménez.

Según explica el Dr. José Martínez, "la artrosis no es una enfermedad como tal sino una consecuencia más del envejecimiento" y corrobora la escasa eficacia de estos productos elaborados a base de cartilago de tiburón.

De la misma manera que estos productos dejarán de estar financiados por el sistema nacional de salud, hay ciertos medicamentos que han entrado en esta cartera con el nuevo año. Es el caso de varios fármacos para dejar de fumar, como el conocido Champix. El ministerio de Sanidad estima que entre dos mil y tres mil personas dejarán de fumar, cada año en la Región de Murcia, gracias a esta medida.