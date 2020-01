Sito Alonso se blinda para dotar de buena energía al UCAM Murcia CB: "Esta racha no la veo como un problema, sino como una dificultad que hemos encontrado en el camino"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha comparecido en la previa de su choque ante Unicaja de Málaga. Un partido que se jugará el sábado a las 18:00 en el Palacio y que necesitará todos los ingredientes a favor para que los murcianos sumen: "Lo mejor es que el jugador sienta la plena confianza de lo que está haciendo. Creía importante invitar al jugador a tener una reunión en cuanto saber las jugadas y situaciones con las que se encuentra más cómodo dentro del equipo y que ellos mismos lo transmitieran al cuerpo técnico. Para salir de este tipo de situaciones lo más importante es que el jugador esté lo más cómodo posible y que tenga la confianza plena de la persona que le entrena", ha destacado el entrenador madrileño.

Sito, además, ha restado importancia a las ocho derrotas consecutivas, algo que es llamativo teniendo en cuenta el balance negativo del equipo: "No lo veo como un problema, lo veo como una dificultad que hemos encontrado en el camino. Nosotros somos capaces de solucionarla y tenemos que ponernos manos a la obra. Creo que el equipo está entrenando bien, si lo ves desde fuera no te da la sensación de que está metido en esta dificultad. Pero creo que es la única manera de salir, todos juntos en una misma dirección", ha afirmado el entrenador en un derroche de positivismo.

Las claves del choque ante el conjunto andaluz siguen siendo las mismas de toda la temporada: intensidad y sacrificio, algo que no se puede negociar con Sito: "Salir con la misma tensión que salieron en los primeros minutos de Badalona, en el tercer cuarto de Badalona. Con esa tensión y apoyados con nuestro público, tenemos muchas opciones de ganar, como lo hemos hecho hasta ahora aquí en casa. Y sobre todo, esa mentalidad, que puede hacer dudar al equipo, cuando haya algún problema o la situación esté tensa, sumemos positividades, no miedos e incertidumbres, eso es lo que quiero transmitir a todo el mundo", ha rematado.

Sin embargo, la realidad a pesar de las buenas vibraciones, es que el equipo está empatado con Betis, además de con Movistar Estudiantes y Fuenlabrada, estos dos últimos en descenso. El rival a batir, Unicaja, es sexto en la tabla y está rodeado de jugadores que suman y contribuyen al éxito del club: "Estamos hablando de generadores de juego buenísimos, con experiencia no solo de Eurocup o Liga Endesa, sino de Euroliga. Nosotros solos no vamos a poder ganarles. Si no estamos todos es una misma dirección es imposible. Van a venir con mucha ambición, pero creo que no es comparable con las ganas que tenemos de que llegue el partido nosotros", ha apostillado Sito.