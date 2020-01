¡Ya tenemos gobierno! Una nueva época se abre entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el primer gobierno de coalición que tenemos en nuestro país desde la Transición.

Estos días he visto la sesión de investidura. Enfado, decepción, tristeza, asombro... son algunos de los adjetivos que describen mi estado de ánimo. Sí leo los periódicos o miro las redes sociales entro en estado de shock.

En la sede de la soberanía nacional hemos contemplado faltas de educación, gritos, sobreactuaciones, descalificaciones... Nuestros políticos nos han dado un ejemplo que tendríamos que borrar de nuestra memoria y del diario de sesiones.

Yo cada vez me encuentro más en tierra de nadie. Hace unos meses podríamos haber tenido gobierno. Fue imposible por los egos de algunos dirigentes. No me identifico con ninguno de los dos bandos en los que nos quieren dividir a la ciudadanía. No veo en el que piensa distinto que yo sea un enemigo. No me gusta que tengamos que destruir con burlas y acusaciones duras al oponente.

Tengo buenos amigos que piensan de manera diferente. Para mí en muy enriquecedor. Me gusta dialogar con ellos, de cada uno de ellos aprendo. Sus opiniones me interpelan y en ocasiones me hacen ver las cosas desde otra óptica.

No soy facha, no soy rojo, no soy extremista, no soy comunista. No soy... No me gusta que a cada ciudadano se nos ponga un rol de terminado. La moderación y la mesura no se llevan en esta época en la que nos toca vivir.

Diálogo, respeto, escucha, discernimiento, silencio, perdón... son algunas de las herramientas que necesitamos vivir en este momento concreto.

Un poco de sentido del humor, reírnos juntos, apaciguar el clima revanchista en el que vivimos haría que nuestra sociedad avanzase también.

Por supuesto que es buena la crítica. Mientras sea constructiva, aporte soluciones y defienda una manera de entender las relaciones entre los españoles. Ni el presidente del gobierno es el mejor, ni el presidente del PP es el peor o viceversa. Son necesarias las diversas opiniones. El problema es que ni los unos ni los otros apuestan en este momento por el consenso.

Relajemos este clima de tensión. Somos muchos los que estamos en tierra de nadie. Muchas personas que respetando los resultados electorales queremos que nuestros políticos, a los que hemos votado, apuesten por tender puentes y no por destruirles.

Con motivo de la Jornada Mundial de la Paz el Papa Francisco escribía: "El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. El conocimiento y la estima por los demás también pueden crecer en la escucha mutua, hasta el punto de reconocer en el enemigo el rostro de un hermano."

¡Qué bien nos vienen estas palabras para todos y cada uno de nosotros!