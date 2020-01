En Aguilar temen que el cierre de taquillas suponga que el AVE pase de largo

El cierre de las taquillas de en las estaciones de tren de Aguilar, Guardo y Osorno sigue trayendo cola, a pesar del desmentido acerca de su desaparición o de la noticia de que Teruel Existe había logrado que no se cerraran, a día de hoy en las estaciones palentinas afectadas las taquillas se han cerrado y ya no se dispensan billetes de forma manual una situación que, desde los ayuntamientos, ven difícil que pueda revertirse una vez tomada la decisión.

La alcaldesa de Aguilar, Mª José Ortega insiste en que se trata de un nuevo recorte a los habitantes del medio rural, asegura que no se conforman y acusan a quienes han adoptado la decisión de hacerlo desde sus despachos de Madrid desconociendo por completo la realidad de los pueblos y ajustándose a parámetros de rentabilidad de grandes ciudades que nada tienen que ver con nuestra provincia. Un cierre, el de las taquillas, que les hace temer la posibilidad de que la llegada de la alta velocidad pase de largo por el municipio aguilarense para hacer parada en Reinosa, algo que, asegura no están dispuestos a tolerar, recuerdan la importancia industrial del municipio, el nudo de comunicaciones en el que se asientan y, lucharán por evitar que esto suceda.

Tampoco se muestra muy optimista la alcaldesa de Osorno, Mª Félix Dehesa, que asegura el desánimo que cunde entre los vecinos del municipio y recuerda que no se trata sólo de los pueblos donde se ubican las estaciones del tren sino que, afecta a toda una comarca alrededor del mismo lo que obliga a buscar otras opciones para el transporte. Recuerda además que no puede haber viajeros si renfe se empeña en reducir servicios, la eliminación hace unos años del tren de primera hora que unía Osorno con Palencia dejando sólo uno a las 12:00 del mediodía hace muy difícil que haya usuarios que utilicen el tren. Se lamenta que, a pesar de las quejas y solicitudes para no eliminar dicho tren cayeron en saco roto.