Okupas Motorizados, un año de lucha

La historia de Okupas Motorizados comenzó hace un año con la publicación en redes sociales de fotografías con la intención de denunciar a vehículos que no respetan las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.

El fundador de la iniciativa fue el pamplonés Juan Larreta y, a día de hoy, organismos como el Ayuntamiento de Pamplona o Policía Municipal y Foral, se han involucrado, animando a la ciudadanía a que denuncien este tipo de acciones.

Juan Larreta no se explica como puede haber quien no respete estas plazas de aparcamiento: “La mayoría de la gente nos respeta y gran parte de las personas utilizan adecuadamente la tarjeta. Sin embargo, a diario vemos que no siempre es así. Es incomprensible cómo puede haber alguien que impida a personas el derecho que te da una tarjeta legal, para aparcar en esas plazas. Me parece preocupante”.

Jesús Bariain, portavoz de Policía Municipal, ofrece las sorprendentes cifras que dejan las denuncias de este tipo: “Hay personas que no tienen la más mínima conciencia social, ni el más mínimo respeto por aquellos que necesitan esas plazas de aparcamiento. Los datos que tenemos dicen que hasta noviembre se superan las 440 denuncias puestas por Policía Municipal a vehículos estacionando indebidamente en plazas restringidas”.

Okupas Motorizados confían en que el impacto social de esta iniciativa siga creciendo.