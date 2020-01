Imanol Alguacil ha comparecido en la previa a la segunda eliminatoria de Copa en Ceuta.

-Ødegaard descansa. “Entiendo que las molestias son una pequeña tendinitis, hemos querido ser precavidos porque es hierba artificial, y además sufre un proceso gripal. Y pensando en el siguiente partido hemos decidido que no viaje”.

-Césped artificial. “Creo que tenemos una plantilla joven que no hace mucho estaban juga di en campo parecido así que no hay excusas. Es verdad que se igualan un poco las cosas, porque el campo tiene caucho y la circulación es más lenta y se iguala con la velocidad de balón de ellos, pero no podemos poner excusas”.

-Ceuta. “Para mí es un equipo de Segunda B que de Tercera y está haciendo las cosas muy bien en su temporada. Es atrevido y le gusta jugar. Se ha formado a través de jugadores de la cantera del Betis y el Sevilla”.

-No han entrenado en hierba artificial. “Cada entrenador tiene su manera de afrontar este tipo de situaciones. En el filial y el primer equipo lo he hecho así, no me gusta entrenar en hierba artificial porque el jugador sufre mucho muscularmente y el cambio tiene más malo que bueno. Cuando no estás habituado a entrenar en hierba artificial y lo haces de pronto una semana te perjudica más porque físicamente llegas fatigado al partido. No nos va a sorprender, ya se lo he avisado a los jugadores”.

-Respeto máximo. “Defendemos a la Real y a nuestros aficionados. Por respeto a nosotros y luego al rival, y da igual la categoría. Es una eliminatoria de Copa y no hay motivo para especular. Somos profesionales y tenemos que jugar siempre para ganar con el mejor resultado, porque jugamos igual que entrenamos. Nadie se puede relajar”.

-Repetir lo de Becerril. “La idea es la misma. Ganar para sacar la eliminatoria. No cambia. Vamos los 20 disponibles para pasar la eliminatoria. Veremos si este fin de semana hay o no más cambios, pero siempre con la idea de ganar el partido. Comprobaréis si hay muchos cambios el domingo”.

-Ceuta atrevido. “Es un equipo valiente. Este tipo de equipos cuando tiene tan claro a que jugar no cambia, ellos van a seguir siendo atrevidos porque es un equipo que entiende bien los momentos de apretar y en defensa son dinámicos”.

-Diferencias en un campo de hierba artificial. “Un poco todo, pero el campo es de dimensiones amplias, será diferente pero no habrá tanta diferencia, porque ellos también son un equipo que intenta jugar la pelota. Si el terreno fuera de dimensiones reducidas, la estrategia y la Segundos jugadas tendrían más valor, pero las dimensiones hacen que no lo sean tanto”.

-Ruben Pardo está listo para jugar. “Así lo ha demostrado durante todo el año. Es un jugador más, pero no va en convocatoria porque entiendo que hay otros jugadores que lo hacen mejor que él. Pero esta súper centrado, igual que el resto”.

-Sagnan no saldrá en el mercado de invierno. “Son cosas que hemos hablado en el club, se tomó una decisión y está mejorando, pero le pasa lo mismo que a Rubén Pardo, que tengo que tomar una de decisión para hacer una convocatoria”.