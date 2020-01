El PP municipal se ofrece a organizar la cabalgata del año que viene

El grupo municipal popular ha lanzado el reto al equipo de gobierno socialista de ofrecerse a organizar las actividades navideñas ante el desinterés, afirma su portavoz Pablo Pérez, que muestra el equipo de Clara Luquero asegurando que ha sido la culpable de que los segovianos y los visitantes se hayan quedado sin la navidad que los segovianos merecen “creemos que han sido unas navidades realmente pobres, desorganizadas. El ayuntamiento no ha sabido generar el ambiente navideño que se crea en otras ciudades. Dentro de lo austero de nuestro presupuesto se podrían haber primado actividades multitudinarias para que el segoviano pudiera disfrutar realmente de los que significa esta celebración. Únicamente le ha faltado a la alcaldesa llamar a estas fiestas como las de celebración del el solsticio de invierno”.

Actos con alta participación por parte de los ciudadanos como la cabalgata o la Tardebuena demuestran el interés de los segovianos por disfrutar de estas fiestas sin encontrar respuesta por parte del Ayuntamiento. Desastrosa así han calificado la organización del desfile de los cortejos de los Reyes Magos y propone dar una visión más moderna del vestuario y de las carrozas además de una mayor coordinación. Me gustaría, asegura Pablo Pérez, “que el equipo popular organizásemos el próximo año la cabalgata. Que nos den los 65.000 euros que se han invertido y nos den el apoyo técnico y si a ellos no les gusta organizar una cabalgata nosotros con todo gusto organizaremos la cabalgata. Estaría encantado de que mi grupo organizase la navidad y que los segovianos puedan tener unas navidades de verdad celebrando esta tradición y no un solsticio”

Otro fracaso según los populares fue la Tardebuena, para lo que reclaman un mayor refuerzo de la policía local que controle el botellón y sanciones paras las conductas incívicas además de dotar de más aseos químicos y contenedores para una fiesta espontanea que reúne a más de 5.000 personas.

Los populares echan en falta un belén tradicional critican la pobre iluminación navideña, además de proponer la elaboración de una ruta de belenes que podría servir para derivar los flujos turísticos en estos días. Además ha calificado de caótica la organización de la carrera Fin de año con la falta dorsales y la disparidad de información entre la web y los folletos de la prueba.