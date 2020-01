El poeta Diego Vaya se alza con el premio Jaime Gil de Biedma

Ya se ha hecho público en la Estación de Encuentro “Jaime Gil de Biedma” el ganador de esta XVII edición, el poeta Diego Vaya se ha alzado con el premio con el poema “Man with no name (Trilogía del dólar)”, residente en Sevilla. Licenciado en Filosofía Hispánica. Algunos de sus poemas están recogidos en diversas antologías nacionales e internacionales. Una selección de su poesía ha sido traducida al alemán y publicada por la Universidad de Osnabrück. Cuenta con diferentes premios como el “Vicente Núñez”, y los de Poesía y novela de la Universidad de Sevilla.

En la última edición del Premio se han presentado 316 obras de todos los rincones de España y otros países del mundo.