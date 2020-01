Imbroda: "El pasado curso se tiraron 330.000 menús escolares a la basura"

Ante la polémica que ha generado la obligación a las familias de avisar con tres días de antelación las faltas al comedor escolar, el consejero de Educación se escuda en que debido a esta falta de previsión se desperdicia mucha comida. "El curso pasado se tiraron a la basura 330.000 menús por valor de más de un millón de euros. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso?", ha explicado Javier Imbroda, quien ha añadido que si el alumno está enfermo "puede avisar el mismo día sin coste para la familia" siempre que lo justifique.

La Asociación de Madres y Padres del CEIP Sor Ángela de la Cruz, uno de los centros con comedor escolar a cargo de Aramark, la empresa concesionaria que exige este preaviso, no cree que esta medida evite que se tiren menús a la basura porque es una línea fría que se hace con más tres días de antelación y que a los centros llega la comida una o dos veces a la semana.

Cadena Ser

Con todo, comparten, según explica Rocío Ruiz, miembro de la comisión de comedor del Ampa, que deben buscarse soluciones para que no se desperdicie comida aunque "no pueden ser las familias las que asuman este gasto extra, este riesgo" que hasta ahora afrontaba la empresa Aramark.

Y ante la posibilidad de presentar un justificante médico para no afrontar este coste, las familias consideran que no es viable porque por ley el personal sanitario no facilita justificantes por enfermedad al ser algo que corresponde a los tutores legales. De hecho, hay centros de salud en los que ya cuelgan notificaciones en las que así queda plasmado.

Las Ampas sevillanas tienen previsto movilizarse y pretenden enviar una queja colectiva a la Consejería de Educación para frenar esta nueva medida que se recoge en el pliego de condiciones tras la reciente adjudicación a Aramark de comedores escolares andaluces.