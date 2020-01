Pepe Verón: "Lo más importante no es rodearse de los más inteligentes"

Dejemos por un momento de hablar de política. Hace poco, he terminado una de tantas formación en gestión de recursos humanos. Me han hablado de algo que ya había observado en mis años de trabajo medios de comunicación, la administración pública y la universidad: que en el entorno laboral -y también en el personal- lo más importante no es tanto rodearse de los más inteligentes o los mejor preparados, ni siquiera de los más afines.

Partiendo de la competencia profesional necesaria para conseguir los objetivos de la organización, es más importante saber a qué personas mantener alejadas. Así, debemos evitar a quien están siempre de mal humor, a las que funcionan a base de pequeños chantajes, a las que echan la culpa de todo a otros, a quienes buscan expandir los conflictos. Es útil alejarse de quiénes crean problemas para tener que resolverlos en lugar de solucionar los que ya existen. También de quiénes tratan de controlar la información a su antojo y de quienes dedican su tiempo a hablar de los demás. ¿Conocen ustedes a esas auténticas ametralladoras de críticas y quejas? Pues, quédense lejos y otro día ya hablaremos de política.