Ana González: "En enero pondremos las bases para actuar en el Molinón"

La alcaldesa abre las puertas de su despacho a SER Gijón. Ana González inicia 2020 con la maleta cargada de proyectos. Además la parte política también conocemos algo más personal sobre ella. Si tiene que elegir un sitio para viajar se queda con Portugal. "Se come de cine y la gente es escantadora". También le gusta Galicia. Eso viene por la parte paterna. Sobre la mesa de su despacho cientos de papeles y asuntos que abordar. Algunos afectan a cuestiones locales, otros a estatales.

P-. Ocho meses para diez segundos, le confesaba el jefe del ejecutivo a Felipe VI. A usted como socialista, ¿qué le parece lo del gobierno de coalición con Podemos?

R-. Si quieres hacer política tienes que hacerla desde la realidad. Para ello teníamos que entrar en el gobierno y conseguir el apoyo de otros partidos políiticos. Esa es la situación y quien la cuente de otra manera miente. Ganamos las elecciones, queríamos gobernar y no podíamos hacerlo solos. Puede no gustarte una fuerza política y querer hacer solo tu programa pero para eso hay que tener unas mayorías absolutas que no existen.

P-. A pesar del protocolo antirroces... ¿cree que será fácil la convivencia con un partido que hasta hace cuatro días no ocultaban en público sus discrepancias?

R-. También el PSOE tenía discrepancias con Unidas Podemos. Parece que el desequilibrio se produce solo hacia un lado y nosotros también las teníamos. Tendrán que hacerlo. Tenemos un compromiso de gobernar conjuntamente con Unidas Podemos y ser responsables y cumplir. En la política no siempre estás con quien tú hubieras elegido con todos los condicionantes a tu favor. Unidas Podemos es un partido situado a la izquierda y tenemos muchos puntos en común. Tendrán que hacerse fuerte ambos en esos puntos en común.

P-. La historia se repite cada año por estas fechas. Hospitales y centros de salud saturados por la incidencia de la gripe. Cabueñes ha tenido que derivar pacientes y aplazar intervenciones quirúrgicas. ¿No es posible adelantarse y contratar refuerzos- que los habrá- antes del colapso?

R-. Tenemos una reunión la próxima semana con la Consejería de Salud para hablar de distintos asuntos. Uno de los problemas que tenemos es la falta de personal sanitario. Decir esto debería ir acompañado de la solución pero no podemos regodearnos en esta verdad sino bsucar solución. Habrá que replantearse los estudios de Medicina y Enfermería y el número de plazas para la especialización.

P-. ¿Es necesaria la reorganización de las urgencias en Atención Primaria? ¿Es usted partidaria de revisar el actual modelo de los centros de salud?

R-. Hubo una proposición de Ciudadanos en el pleno. En principo creo que la cercanía es un valor pero hay que combinarlo con la eficiencia. Eso no significa que sea partidaria de quitar servicios de urgencia con el actual mapa. Lo revisaremos y esperaremos a tener los datos para tener una opinión fundada.

P-. ¿Considera entonces inevitables los colapsos en los centros?

R-. En absoluto pero quiero que analicemos las causas. Parte de los que hubo este verano tiene que ver con las vacaciones. Falta de previsión en cubrir las vacantes. Coinciden dos cosas: en verano baja las consultas de los pacientes y que lo usuarios quieren ir solo con su médico y no aceptan ser atendidos por otras personas. Cuando no es nada urgente parece razonable pero eso no significa que no haya habido días de verdadero colapso. Hay que conseguir que los colapsos sean excepcionales y no algo habitual.

P-. Un ministerio que tiene mucho que decir y sobre todo- después de tantos años- ejecutar en Gijón es el de Fomento. ¿La continuidad de José Luis Ábalos en el gobierno facilita las cosas para que el plan de vías avance?

R-. Creo que sí porque se ha comprometido. Va a ser positivo tener el mismo interlocutor porque ello permite continuar, incluso intensificar, la conversación.

P-. Hablemos de equipamientos educativos. El plan de barrios recoge una serie de inversiones para nuevas escuelas infantiles. A la extensión de la red a Contrueces-que abrirá el próximo curso- se sumará la del antiguo Colegio Cabrales en 2021. En breves fechas, según dijo usted, se conocerán más ubicaciones. ¿La Milla del Conocimiento Margarita Salas, su nueva denominación, está sobre la mesa?

R-. Creemos que es mejor situarlas en zonas residenciales porque tenemos bastante demanda. Cuando hablamos de todas las escuelas que queremos poner en marcha, primero queremos completar la trama urbana. Entre ellas está El Llano No nos hemos planteado la zona de la Milla del Conocimiento Margarita Salas.

P-. Su gobierno no ha dudado ni un minuto en tomar decisiones de acuerdo a la opinión de los técnicos. Y me estoy refiriendo al anillo navegable del Piles. ¿Hay fecha ya de cierre?

R-. No, pero podría ser cualquier día. La única información que tiene este ayuntamiento, y ya la tenía el anterior gobierno pero no la contó, es que todos los informes dicen que hay un problema de toxicidad que afecta a las personas, a la fauna y que se va siempre al Piles y a la playa. Este gobierno tiene el compromiso de un Piles y una playa limpia. Todo gijonés aspira a que en la escalera 12 y la desembocadura del Piles no haya carteles de 'Prohibido bañarse'.

P-. ¿Por qué EMULSA elimina el empadronamiento en Gijón como requisito para entrar a las bolsas de empleo? Dice Foro que el informe del Defensor del Público no es vinculante...

R-. Porque lo dice la alcaldesa Moriyón a la Defensora del Pueblo en un escrito fechado en 2016. La pregunta es ¿por qué un directivo que trabajaba con Moriyón no se entera de las instrucciones basadas en la Contitución Española y en la sentencia del Tribunal Supremo y del Constitucional?

P-. Habrá toros en 2021 en Gijón?

R-. Una ciudad debe debatir todos sus temas pero decir que va haber un debate no significa que para que lo hagamos primero hay que cambiar lo que está sucediendo en la ciudad. Eso debería ser el resultado. De momento creo que habrá toros en 2020.

P-. ¿Es conocedora de los trabajos que hay que hacer en El Molinón y el punto en el que están?

R-. Se ha creado un grupo de trabajo formado por cuatro personas: una arquitecta, un arquitecto ténico, un jurista experto en contratación y personal de Patromonio. Lo que plantea el Sporting tiene dos aspectos. Ellos hacen una demanda de problemas estructurales que no les compete y el mantemiento de ciertas zonas que no les corrresponde solo a ellos. Nos presentaron un informe muy completo de todos los problemas que consideraban estructurales. En enero se reunirán con el Sporting y las dos concesionarias. De manera inmediata se van a acometer unas obras relacionadas con goteras pero no se ha completado el estudio de todas las cuestiones planteadas. Empezamos a tener claro que si hay dos concesionarias tiene que haber una corresponsablidad. Entiendo que el Sporting o la afición puedan pensar que nos hemos retrasado porque el club entregó el informe en agostto y estamos en enero. A lo largo de este mes pondremos las bases con el Sporting y las concesionarias para hacer un protocolo de actuación y qué le corresponde a acada uno.