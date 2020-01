Montakit Fuenlabrada y Real Betis luchan por salir del pozo

Montakit Fuenlabrada (4-12) y Coosur Real Betis (4-12) se citan este domingo (Fernando Martín, 17:00 horas) en un partido en el pozo de la clasificación para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa. Las rachas son bien diferentes: siete derrotas consecutivas para los fuenlabreños y triunfo moralmente importante para los sevillanos la semana pasada.

“No estamos felices, claro, llevamos una racha de derrotas; pero tampoco estamos mal. Hablamos de cómo afrontar los partidos, qué hacer para volver a ganar. Somos conscientes de que estamos en una situación difícil y que hemos de volver a sumar victorias”, asumía Christian Eyenga, capitán de los fuenlabreños.

“Queremos ya ganar partidos, hacer las cosas al máximo nivel que podemos. Estamos compitiendo con casi todos los rivales, pero no hemos ganado en los siete últimos. No creo que estemos jugando mal, pero no hemos cerrado las victorias”, explicaba.

“Es un partido importantísimo. Trataremos de salir de la mala racha de resultados. Ellos también son conscientes del partido que vamos a jugar, vendrán con confianza tras su última victoria, habrá muchas emociones, mucha intensidad. Va a ser un partido muy interesante en el que tenemos la ventaja de tener a nuestra afición”, señalaba sobre el partido contra los verdiblancos.