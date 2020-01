El alcalde de San Martín de la Vega gana un viaje a Disneyland en un concurso del Ayuntamiento

Como es habitual el Ayuntamiento de San Martín de la Vega junto a empresarios locales ha realizado estas Navidades un concurso para fomentar el comercio de proximidad. A cambio de gastar diez euros en seis establecimientos diferentes los clientes entraban en un sorteo de un viaje a Disneyland Paris para dos personas valorado en 850 euros. Y el ganador ha sido el alcalde, Rafael Martínez.

El sorteo ha sido público y abierto a cualquier vecino, se realizó el pasado miércoles a las 20:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. El propio alcalde ha explicado en Hoy por Hoy Madrid Sur que siempre ha participado en este tipo de actividades y que acepta el premio, aunque no sabe si lo regalará a un familiar. Ha aprovechado para matizar que el concurso no es del Ayuntamiento, sino de los comerciantes, y por eso no hay dinero público de por medio. Además insiste en que participó “como un vecino más” y que si hubiera querido falsear el resultado “habría sido tan fácil como poner el nombre de otra persona”.

Por su parte la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ana María Romero, ha indicado que van a solicitar las bases exactas del sorteo y ha opinado que más allá de que cumpla la legalidad, “por moralidad un cargo político no debería de participar en sorteos de este tipo”.