Sin tratamiento específico por la baja de un neurólogo en el hospital de Toledo

Una mujer ha denunciado en la SER que el servicio de neurología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo lleva varias semanas sin uno de los tres neurólogos de la plantilla, lo que hace que por ejemplo la hija de Mabel, no pueda recibir su dosis de medicamento. Dos meses de espera llevan para poder recibir cita.

En el caso de esta niña de 11 años tiene una enfermedad llamada 'monoparecia' que le dificulta la movilidad en la parte derecha de su cuerpo. Cada seis meses se le tiene que inyectar una toxina que en sus palabras"permite relajar el músculo y recibir tratamiento de fisioterapia que es de mucha ayuda".

Al no poder contar con esta sustancia en los últimos meses, el tratamiento posterior no es igual de efectivo. Es el mismo problema de otros niños que también tienen su cita habitual en este complejo hospitalario. Esta madre asegura que ha puesto varias quejas en atención al paciente:"me han dicho que igual me podrían derivar a los hospitales de Guadalajara o Ciudad Real, pero mi hija necesita ingreso en UCI y no nos dicen si tendríamos que ir una noche antes o como desplazarnos".

El SESCAM, con el que ha hablado esta casa, dice que es una cuestión temporal debido a la baja del profesional de neurología especializado en esta técnica, que es específica y que en las últimas semanas no se ha podido hacer con normalidad. Ya se están tomando medidas y se dan un plazo de dos semanas para recuperar la normalidad.

Escucha el testimonio de Mabel, a continuación: