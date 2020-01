El PSOE pide amparo al Defensor del Pueblo Andaluz por el cambio de nombre de las calles

La polémica por el nombre de algunas calles de Córdoba no cesa. Tras el cambio de nomenclatura en la pasada legislatura y el proceso de renombramiento en el actual mandato, el Partido Socialista ha decidido trasladar su protesta al Defensor del Pueblo Andaluz, que a su vez, pedirá información sobre este asunto al Ayuntamiento de Córdoba.

La portavoz municial del PSOE, Isabel Ambrosio, aseguró qeu "hemos pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía. Ha sido nuestro compromiso tras el anuncio del equipo de Gobierno de volver a cambiar el nombre de algunas calles como Foro Romano o Avenida del Flamenco. El Defensor nos ha confirmado que admitirá a trámite nuestra petición y solicitará información al Ayuntamiento sobre el trámite de renombrar estas calles. Cumplimos nuestro compromiso", comentó Ambrosio, quien confía en que el Ayuntamiento dé marcha atrás en sus intenciones.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno, la respuesta no se ha hecho esperar. Insisten en que el cambio de nombres se hizo de manera inadecuada como señalan varias sentencias. "Les pedimos que dejen de emplear triquiñuelas para continuar con la polémica artifical que crearon durante su mandato con el cambio de nombre en el callejero de la ciudad. Ha habido ya varias sentencias que han dejado claro que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en estos casos concretos, fue de forma inadecuada. Nosotros, atendiendo también a nuestro compromiso electoral, de acuerdo con los recursos de los vecinos de las zonas; retomar los nombres que nunca debieron tocarse y que forman parte de nuestro sentir popular. El PSOE, en vez de recurrir a los tribunales, donde saben que no les van a dar la razón, se dedica a acudir a otros organismos que son respetables, pero que no son las que debe intervenir en esta cuestión. El PSOE, en lugar de dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos se dedica a enredar a tratar de dividir", afirmó el Teniente de Alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.