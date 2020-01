El Jaén FS cae en La Salobreja

Segunda derrota consecutiva del Jaén Paraíso Interior. El pabellón de La Salobreja, con lleno total pese a ser jornada económica donde los abonados tuvieron que pasar por taquilla, no pudo disfrutar ni del mejor juego de su equipo ni tampoco de un buen resultado.

Al final del partido el marcado señaló la victoria visitante por 4-5.

La primera parte no resultó demasiado entretenida por el fútbol sala que desarrollaron uno y otro equipo pero si lo fue por el acierto goleador de ambos conjuntos. 20 minutos de ida y vuelta que concluyeron con 3-4 para los murcianos.

A la contra ELPozo Murcia sacó un enorme rendimiento cuando mejor lo hacia el cuadro amarillo. Andresito y Alberto García a los 8 y 11 minutos de partido pusieron el marcador con 0-2.

Más por fuera que por calidad y oportunidades, el Jaén f.s se fue arriba en busca del gol que le metiera de nuevo en el partido. Brandi lo consiguió sólo un minuto después el choque se igualó en la cancha y poco después, con el tanto de Dani Martina pase de Carlitos, también en el marcador.

El partido estaba como empezó con el equipo amarillo pleno de ánimo pero no de suerte. De lo que pudo ser el 3-2 se pasó al 2-3. Carlitos elevó el balón por encima de Espíndola pero el larguero lo rechazó; ese balón sacado en largo por el portero murciano fue a Andresito que fusiló a Babio. 2-3. Pero el mal no quedaría ahí ya que Paradynski y otra vez a la contra abriría un poco más el marcador para hacer el 3-5 y el capitán Mauricio reduciría distancias casi al final de la primera mitad. Al final de la primera parte con acierto en las porterías y escaso futbol sala de calidad, concluiría con 3-4 para los visitantes.

No cambió demasiado el panorama en la segunda parte ya que Alberto amplió distancias en el marcador, haciendo el 3-5, el segundo en su cuenta particular mientras que en los amarillos daba la sensación que era un querer y no poder con cambios continuos pero no pudo Dani Rodriguez, dar con el quinteto idóneo para revertir la situación. Al final, y a falta de tres minutos, Fran Peña recortó distancias pero ya no habría más goles y el partido acabó con derrota.

El próximo compromiso como visitantes, antes de la llegada del Barcelona en la jornada 19, será en Peñíscola el sábado 18 de enero a las 18:00 horas.