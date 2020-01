Caballero no teme por la Biblioteca del Estado

Ya conocemos prácticamente al completo el reparto de carteras en el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que contará con dos gallegas, Nadia Calviño, que será vicepresidenta de economía y transformación digital, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Y, acabamos de conocer hace a penas una hora que José Manuel Rodríguez Uribes será el nuevo ministro de cultura.

José Guirao ya no seguirá en el ministerio y él era con el que Abel Caballero había cerrado uno de los grandes proyectos para Vigo este año: la biblioteca del Estado. Ahora, Caballero tendrá que presentarle de nuevo el proyecto que se había planificado en la parcela de la Calle Lalín a Rodríguez Uribes. Algo que no preocupa al alcalde de Vigo, que agradece al ministro saliente el trato que ha tenido con la ciudad, y entiende que se trata de un proyecto aprobado por un gobierno, no por un ministro, y que considera que el que ocupe la plaza de Guirao comprenderá de la importancia del proyecto.