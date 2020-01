Batacazo en Marbella

El Club Baloncesto Zamora Innova Chef ha caído de forma estrepitosa en Marbella (85-53) frente al cuadro andaluz, que comenzó la jornada como colista.

Tras la victoria ante Zornotza, y con el equipo al completo, salvo Biel Román, parecía un lugar propicio para asentarse en la zona noble de la tabla, pero el equipo, que hoy no pudo contar con técnico Saulo Hernández en el banquillo comenzó mal y acabó peor. Los parciales son una muestra del evidente mal día: 22-11 en el primer cuarto, y 45-25 al descanso. Y lo peor estaba por llegar: un parcial de 27-14 en el tercer cuarto, que situó en el luminoso un sonrojante 72-39. Al menos, la sangría no llegó a más, para acabar con una derrota de 32 puntos que, obviamente, no solo duele, también hace que el basketaverage en el caso de un hipotético empate al final de la primera fase sea favorable a los andaluces. Y eso que en la ida el Cb Zamora había logrado una renta de 15 puntos (77-62)

Viendo los números del equipo, solo puede salvarse del desastre Nicholas Ryan, con 19 puntos y 6 rebotes, y valorado con 16 puntos. Ningún otro jugador obtuvo más de 5 puntos de valoración (incluso algunos lo hicieron en negativo).

Mal preámbulo para afrontar el partido frente al líder y campeón de la Copa Leb Plata, Juaristi, que llegará el sábado (19.30 horas) al Ángel Nieto. Una derrota frente a los vascos dejaría al CB Zamora con total seguridad por debajo de los seis primeros puestos, los que lucharán por el ascenso, y le condenaría momentáneamente al grupo que pelearía por no descender.