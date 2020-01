El Festival de Teatro de Málaga acoge ocho funciones de 'El guardaespaldas'

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, llega a Málaga de la mano de la productora LetsGo la gira de El guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. En total, y sumando la segunda función del domingo 19 puesta a la venta el pasado miércoles, el Teatro Cervantes acogerá ocho pases del espectáculo protagonizado por Octavi Pujades, que interpreta a Frank Farmer, y Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, que se alternan para dar vida a Rachel Marron. Aún quedan algunas entradas para ver el musical, una de las citas indispensables del 37 Festival de Teatro de Málaga: El guardaespaldas se pondrá en escena desde el miércoles 15 hasta el 19 de enero, con dobles funciones el viernes y el sábado (tiques disponibles desde 20 hasta 65 euros, según zona y función).

Los protagonistas de El guardaespaldas, Octavi Pujades y Chanel Terrero, acompañados por el director de giras de la compañía LetsGo, Carlos Alexandre; la teniente de alcalde delegada de Cultura, Noelia Losada, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, presentaron en la mañana del viernes 10 de enero en el salón Rossini del Teatro Cervantes la visita a Málaga de este musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan, guionista de películas como El imperio contraataca o El arca perdida. Tras la presentación, Pujades y Terrero estamparon sus manos en el Museo de Huellas de la tercera planta del teatro, un lugar en el que también figuran las firmas de los protagonistas de otros exitosos musicales como La bella y la bestia, My fair lady, Dirty dancing o La familia Addams, entre otros.

Dirigida por Mick Jackson, la cinta, estrenada en 1992, encumbró a Whitney Houston y popularizó su icónica canción ‘I will always love you’. Además de esta, El guardaespaldas. El musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original –la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año– y otros grandes éxitos de la diva del pop como ‘Run to you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment in time’, ‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with somebody’.

Málaga se convierte una vez más en la ciudad elegida por la productora LetsGo para arrancar la gira en Andalucía de uno de sus espectáculos. Las funciones continuarán en Córdoba (desde el 22 de enero, Gran Teatro Córdoba) y Sevilla (desde el 19 de febrero, FIBES).

El espectáculo está dirigido por Federico Bellone —entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical y Dirty dancing— y producido por LetsGo, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional que ya es conocida en Málaga por llevar exitosos espectáculos como la saga The hole, Dirty dancing y La familia Addams.

El musical cuenta en su reparto con Octavi Pujades (Sabadell, Barcelona) interpretando a Frank Farmer; Chanel Terrero (La Habana, Cuba) y Khaoula Bouchkhi (Marruecos) en el papel de Rachel Marron, y Sonia Egea Kamri (Murcia) y Mirela Cabero (Aranjuez, Madrid), que darán vida a Nicki Marron. Al elenco se suman José María Kimbo (Casablanca) en el papel de Bill Devaney, Alberto Cañas (León) como Toni Scibeli, Sergi Albert (Barcelona) en el rol de Sy Spector y Jose María Ygarza García (Albacete) en el papel del acosador.

Además, formarán parte del musical como ensamble Pablo Ceresuela (Huesca), Rubén Buika (Palma de Mallorca), Rubén Álvarez Díaz (Madrid), Miguel Mateos Galiana (Valencia), Tatiana Monells (Barcelona), María Reina Avilés (Granollers, Barcelona), Raquel Caurin (Valencia) y Alba Dusmet Orellana (Madrid). Como swings, el espectáculo cuenta con Raúl Pardo (Madrid) y Sheila Paz (Málaga).

Alexander Dinelaris es el autor del libreto y Bill Goodson firma las coreografías de El guardaespaldas. El musical. Silvia Montesinos, directora asociada del montaje, ha adaptado el guión para la versión española, que cuenta con la dirección musical de Julio Awad.