Cerca de cien personas claman en Aranda por la integridad territorial

Cerca de un centenar de personas se daban cita este mediodía bajo la Casa Consistorial arandina para “exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución”. Con vivas a España y al Rey finalizaba la concentración que tenía lugar en la capital ribereña, secundando al llamamiento de la plataforma ‘España existe’, promovido por Vox a través de las redes sociales.

En el manifiesto único para todas las citas convocadas de forma simultánea en distintas ciudades del territorio nacional, al que dieron lectura Vicente Holgueras, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento arandino, y Pilar Álvaro, número cuatro en la candidatura a las municipales, afirmando la existencia de “una España que no siente vergüenza de su identidad, que no rechaza su épica ni su historia” y que es “fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo”, expresaba el comunicado. “Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio. Tenemos una historia, forjada por generaciones pasadas y presentes, que debemos guardar y proteger para las generaciones futuras. Por todo ello, nos concentramos para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad”, concluía Pilar Ávaro.

Pilar Álvaro y Vicente Holgueras pusieron voz al manifiesto / cadena SER

La parte del manifiesto leída por Holgueras especificaba las peticiones de esta plataforma al nuevo gobierno del PSOE y Unidas Podemos, al que le exige que cumpla su compromiso de combatir “a los enemigos del orden constitucional”, concretándolo en las detenciones de Carles Puigdemon y Quim Torra. “Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont. Exigimos a Pedro Sánchez que defienda el fundamento de la Constitución que es la Unidad de España y detenga al condenado Quim Torra. Porque dentro de España cabemos todos, menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos. En esto momentos de profunda descomposición y crisis nacional, gritamos juntos: ¡España Existe!”, pedía el portavoz municipal de Vox.

La última parte apelaba a la “defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos”, incluyendo los de “formaciones históricamente de izquierdas”, por considerar que son “los más estafados” y entender que la mayoría de ellos “no quiere que su voto sirva para romper España”.