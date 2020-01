El PSOE de Villafranca recrimina la dejadez del ejecutivo en la biblioteca municipal

Desde el grupo municipal socialista de Villafranca lamenta el escenario 'dantesco' que presentan las instalaciones donde permanecen retiradas las estanterías y los libros dos meses después de la celebración de la última jornada electoral.

Los socialistas entienden la necesidad de retirar y modificar las instalaciones de cara a conseguir espacio suficiente para facilitar la votación, pero reconocen como insólito que las dependencias permanezcan en la misma situación desde el pasado 10 de noviembre.

'Tan sólo faltan las papeletas de voto' señalan en una comunicado los socialistas que consideran que, en estas condiciones, la biblioteca está inutilizada dado que muchos libros 'no se encuentran en la estantería y no se pueden encontrar' y muchoas de ellos están apilados por el suelo. Además, de los dos ordenadores existentes en el centro sólo uno se encuentra en funcionamiento por lo que el operario se encarga 'de custodiar el único ordenador disponible dado que el resto de la biblioteca no tiene funcionalidad desde hace dos meses', apuntan.

La situación fue denunciaba el pasado 3 de enero en pleno y, a día de hoy, dicen los socialistas, no ha habido respuesta por parte del equipo de gobierno.