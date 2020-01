España Existe exige al nuevo Gobierno que respete la Constitución

La plataforma España Existe congregó a un millar de personas frente al Ayuntamiento de Córdoba para reclamar al nuevo Gobierno la unidad de España y respeto a la Constitución. Éstos fueron los dos mensajes fundamentales que vertebraron y que se condensaron en el comunicado se que leyó y en las declaraciones posteriores del portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Alejandro Hernández. Un partido, por cierto, que capitalizó la organización del acto y que fue la única representación política al mismo.

Desde minutos antes del mediodía, la confluencia de las calles Claudio Marcelo y Capitulares se fueron poblando de banderas de España al son de canciones del Dúo Dinámico o la ya mítica en este tipo de eventos "Que viva España" de Manolo Escobar. Tras la música llegó el turno de las alocuciones, en este caso de la portavoza municipal de Vox, Paula Badanelli; y del portavoz parlamentario, Alejandro Hernández. "Aquí solo veo gente de bien. Lamentablemente preveo que habrá más actos y convocatorias como ésta en los próximos tiempos ante los atropellos que se vienen anunciando de la soberanía nacional. Hay mucha gente de bien que está aún en sus casas, pero esperemos que todos ellos se sumen en las ocasiones venideras. Todos somos necesarios en esta lucha. Que no se diga que no hicimos nada. España existe y nosotros vamos a defenderla", afirmó Hernández, quien también tuvo palabras para la formación del nuevo Gobierno. "Hay muchos ministerios políticos y en algunos ya se ven la división con la que nace este macro gobierno, este tren que va a descarrilar más pronto que tarde. Veremos si el daño que hacen no sean tan grande como se prevé. Las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno están pidiendo cosas que Sánchez no podría darles ni aunque quiera", afirmó el portavoz parlamentario de Vox.

Tras la lectura del manifiesto de España Existe, finalizó este acto que según la Policía Local de Córdoba, contó con una participación de cerca de un millar de personas.