Más goles que juego para volver a ganar lejos de casa (0-2)

El Córdoba comenzó con buen pie la segunda vuelta tras ganar en Los Cármenes a un combativo Granada B. El 0-2 final no refleja con fidelidad lo vivido sobre el césped, en el que los blanquiverde sufrieron más de lo esperado para derrotar al colista. El equipo de Agné sigue evidenciando una falta de fútbol y una colección de errores por partido, que comienza a ser preocupante. La llegada de fichajes se hace más crucial y necesaria que nunca. Con lo que hay, el play off no se juega, ni de lejos.

Hacen falta refuerzos arriba y también en el centro del campo. El Córdoba se dejó dominar por el colista la mayor parte del partido y apenas tuvo ocasiones salvo los goles salvadores de Javi Flores y De las Cuevas.

En la primera parte, directamente no existió el conjunto cordobesista. Solo una ocasión de Zelu y poco más que contar. En la segunda, poca mejoría ante el empuje del filial del Granada que a punto estuvo de dar más de un susto hasta que llegó el gol de cabeza de Javi Flores.

Con el rival volcado en busca del empate, el Córdoba se rehizo y en el tramo final sentenció con el gol de De las Cuevas. 0-2 y tres puntos para casa que al fin y al cabo, es lo que importa.

Ahora toca reforzar la plantilla si de verdad se quiere aspirar a todo. Tiempo hay de sobra para todo.