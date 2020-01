Carlos Bardem: "No se puede negar la evidencia. La contaminación claro que mata"

En el primer programa de esta nueva etapa en ‘A vivir Madrid’, hemos charlado con el actor, escritor e historiador Carlos Bardem.

Bardem ha repasado con nosotros sus vivencias y recuerdos en Madrid, así como su recorrido emocional a lo largo de los años en los que ha vivido en nuestra ciudad. “Me he bebido Madrid, me he fumado Madrid. Soy curioso, he conocido gente muy diversa”.

El Parque del Retiro ha sido un lugar de gran importancia para Bardem. “Me di mi primer beso en el Retiro, tuve mi primera pelea en el Retiro. Muchas de mis primeras veces están asociadas al Retiro”.

Y ese pulmón verde para la capital que es el Retiro es clave, pero no suficiente para que se respire un aire limpio en Madrid. Por eso, el actor aprovechó para hacer un llamamiento para que nos tomemos en serio un problema tan grave como la contaminación. “No se puede negar la evidencia. La contaminación claro que mata. Hay una cosa muy triste que es hacer política partidista con todo”.

En este paseo emocional, Carlos Bardem ha elegido ‘Lucía’, ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?’ y ‘Escuela de Calor’ como banda sonora de su Madrid. Un Madrid que le inspira y en el que está basando su próxima novela. “Madrid va a ser un gran personaje de esa novela”.