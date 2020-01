La oposición critica el "poco peso" de Armengol en Madrid tras la composición del Gobierno de Sánchez

Una vez que se ha conocido la composición del nuevo Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, se confirma que no habrá ningún ministro de las Islas. Los partidos de la coalición de Gobierno quitan importancia a este hecho, pero para la oposición esto es una muestra del poco peso de Armengol en Madrid.

Iago Negueruela, portavoz del PSIB – PSOE, destaca la importancia de la agenda social del nuevo Ejecutivo. Además, dice que espera la aprobación durante esta legislatura de la parte fiscal del REB. Negueruela quita importancia a la ausencia de ministros de Balears: "Creo que Sánchez ha buscado los perfiles y personas para cada uno de los puestos, no un perfil por territorio".

La vicepresidenta del PP Balear, Marga Prohens, asegura que la composición del Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que el peso político de Francina Armengol es nulo. Además, lamenta que María José Montero siga de ministra de Hacienda: "Cuando era consejera de la Junta de Andalucía se oponía sistemáticamente a las reivindicaciones de Balears para mejorar el sistema de financiación".

Alejandro López, secretario de Organización de Podemos en Balears, espera poder aprobar unos Presupuestos más sociales que beneficien a los ciudadanos de Balears. López cree que hay que fijarse más en las políticas que va a aplicar el Gobierno que en la ausencia de ministros de Balears: "Nos tenemos que quedar con el trabajo que se haga. Por ejemplo, con la voluntad de conseguir el REB que queremos".

Patricia Guasp, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, no se cree que esté en la agenda del nuevo Gobierno la creación de un sistema de financiación autonómico más justo. Sobre la composición del Consejo de Ministros, Guasp critica la "poca influencia" de Francina Armengol y Juan Pedro Yllanes en sus respectivos partidos.

Toni Noguera, coordinador de Més per Mallorca, espera que se aplique un "programa progresista" y que mejore la calidad de vida en las Islas. El ecosoberanista considera “negativo” que no haya ningún ministro de Balears: "Es una mala noticia".

Según Jorge Campos, presidente de Vox en Balears, Sánchez ya ignoró las peticiones de Balears durante la anterior legislatura.

Jaume Font, portavoz de El Pi en el Parlament, dice que se van a fijar más en las políticas que en los nombres, y no es optimista. Como Prohens, critica el peso de la ministra de Hacienda Montero, que dice, hasta ahora no ha trabajado para Balears: "El trabajo que ha hecho para el REB o un cambio en el sistema de financiación es cero. Más que si es de aquí o de allá, lo que sé es que Montero no nos quiere".