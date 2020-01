Cientos de personas secundan en Murcia y Cartagena las concentraciones de Vox por la unidad de España

Unos centenares de personas han respondido este domingo en Murcia a la convocatoria de concentración de Vox en muchas ciudades del país por la unidad de España y contra el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, menos ante el Ayuntamiento de Cartagena.

"Sánchez traidor", "Sánchez, no cuela, España no es Venezuela" y "España no paga traidores, Sánchez sí: separatistas, comunistas y proetarras" eran algunas de las leyendas en las pequeñas pancartas de cartón rotuladas a mano exhibidas por los asistentes, de todos los grupos de edad, contra el jefe del Ejecutivo central, también con alusiones contrarias al de la Generalitat catalana, Quim Torra.

Parafraseando una tradicional consigna de la izquierda de la canción de los chilenos Quilapayún cambiando la palabra pueblo coreaban en Murcia "España unida jamás será vencida" entre muchas banderas, paraguas con los colores de la enseña nacional, corazones de cartón con la rojigualda y en Cartagena con el lema "España existe".

La diputada nacional por la región de Murcia Lourdes Méndez, flanqueada por el presidente de la gestora del partido en esa región, el exbaloncestista José Ángel Antelo, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto por megafonía.

En Cartagena lo ha hecho su compañero en el Congreso Joaquín Robles junto a los diputados autonómicos Juan José Liarte, portavoz de su grupo, y Francisco Carrera, y varios de sus ediles en la ciudad portuaria.

Ha declarado a los medios de comunicación que la Constitución "está en peligro evidente con el pacto de investidura alcanzado por Sánchez con neocomunistas, separatistas e independentistas que ponen en riesgo y en juego la Carta Magna y la unidad de España, con los que ha cometido un fraude electoral tras haber asegurado que nunca pactaría con nacionalistas".