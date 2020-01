"España Existe" reúne a cien personas para exigir la unidad nacional

Alrededor de un centenar de personas ese han concentrado en kiosco de la plaza Mayor convocados por la plataforma España Existe. Entre las los partidos que se han sumado a esta iniciativa, celebrada frente a los ayuntamientos de toda España, estaba VOX. El diputado por Segovia de este partido Rodrigo Jiménez Revuelta ha sido el encargado de leer el manifiesto en el que se ha puesto de manifiesto que “existe una España que no siente vergüenza de su identidad, un país fruto del esfuerzo y sacrificio de sus antepasados, con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un gobierno en manos del separatismo”.

Jiménez durante la lectura del manifiesto aseguraba” que lo que hoy nos une es nuestra soberanía y nuestra Constitución. España no es un mito y no somos fruto de ideas de un laboratorio”.

La plataforma con este acto exige que se respete esta soberanía y la Carta Magna que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad.

Ante los medios el diputado de VOX ha lamentado que formaciones como el Partido Popular no se haya sumado a las peticiones de esta plataforma “sabemos que el PP es un partido que no es de fiar, ya hemos visto lo que ha pasado en la mesa del Congreso respecto a nuestra formación. Es una pena que no se haya sumado a este acto ya que hubo momentos en el parlamento en los que todos estuvimos unidos para defender el orden constitucional y es una lástima que no hayan participado”.

El diputado Rodrigo Jiménez junto a la responsable de VOX en la provincia Esther Nuñez durante la interpretación del himno nacional / Radio Segovia

En el acto también han exigido al presidente Pedro Sánchez, que como él mismo prometió, “que traiga detenido al golpista Puigdemot y que defienda la unidad de España y detenga al condenado Quim Torra”.

Por último han hecho un llamamiento a la defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos. También a los votantes de izquierdas, ya que ellos son los más estafados, y que desean que su voto no sirva para romper España. Para finalizar afirmando que “no hay Gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles, su patria”.

El acto concluía con vítores de viva España y el rey mientras sonaba el himno nacional.