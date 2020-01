El PP exige la confirmación oficial de la paralización del proyecto de remodelación de la CV-500

Los concejales del PP en la ciudad de València Julia Climent y Carlos Mundina han anunciado hoy que el Grupo Popular ha presentado alegaciones al "Programa de paisaje en suelos de la Albufera", que incluía la reducción de la CV-500, principal vía de comunicación del Saler y los pueblos al sur de la ciudad. Demandan, entre otras cosas, que la conselleria de Obras Públicas y Movilidad apruebe de manera oficial la paralización del proyecto.

Los populares proponen que la conselleria no ejecute ningún proyecto sin contar con el consenso de los vecinos y usuarios de esta infraestructura. Advierten de que no se puede reducir la capacidad de esta vía mediante una alternativa que no cuente con la aprobación de quienes viven y trabajan en la zona.

Las alegaciones del Grupo Popular también incluyen la petición de la creación de una mesa de trabajo en la que la Administración dé voz a todos los agentes implicados (agricultores, pescadores, asociaciones vecinales, hosteleros...). También han pedido que se refuerce el transporte público de la EMT al Palmar y los pueblos del sur de València, ya que actualmente lo consideran "insuficiente, con frecuencias de más de una hora en la línea 25".

En este sentido, han recordado que el PP presentó a la pasada comisión de Desarrollo Urbano una moción para que la EMT incrementara la frecuencia de paso y que todo los autobuses que prestaran servicio, al atravesar el parque natural, fueran de tecnología híbrida.

Igualmente, han lamentado que el gobierno municipal de Compromís y PSPV no frenara desde un principio el que se utilizaran recursos públicos para un proyecto que se elaboró, según sus palabras, "sin contar con el respaldo ciudadano y sin tener en cuenta la afección negativa que tendría para la vida diaria de las personas que viven y trabajan en el entorno del parque natural".

Por otro lado, Climent y Mundina han recordado que el PP presentó enmiendas al presupuesto de la Generalitat para dar de alta una línea presupuestaria de 10 millones para poner en marcha un estudio técnico del dragado de la Albufera e iniciar un proyecto piloto de trabajo.