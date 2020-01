El PP de Aragón denuncia "la situación crítica del Gobierno de España"

El Partido Popular de Aragón celebraba este domingo en la ciudad del Vero su Interparlamentaria Autonómica en la que trataban temas de actualidad como la financiación autonómica, el presente y el futuro de la política y la despoblación.

En el transcurso de la reunión los populares aragoneses analizaban al nuevo Gobierno de España. Todos los participantes en la reunión mostraban una importante preocupación. El presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, destacaba que se trata de "un Gobierno que viene apoyado en un escenario de turbulencias y de chantajes y que seguro que no es el gran deseo de la mayoría de los españoles".

Beamonte recordaba que Aragón tiene grandes problemas que se deben resolver: "Lamban debería resolver los problemas de Aragón. Lo único que ha abordado el Gobierno de Aragón es la composición del mismo que nos cuesta diez millones de euros al conjunto de los aragoneses. Mientras tanto anuncios y nada más que anuncios por desgracia para Aragón".

El diputado nacional por Huesca Mario Garcés afirmaba que van a luchar para que "las concesiones que haga Sánchez a los nacionalismos de Cataluña y País Vasco no perjudiquen los intereses de la provincia de Huesca y de Aragón. No vamos a tolerar ninguna discriminación". Para Garcés, "el PSOE en Aragón no se puede poner de rodillas ante los peajes que va a tener que pagar Sánchez como consecuencia de los pactos con formaciones que solo buscan la ruptura y la unidad de este país".

El presidente provincial del PP, José Antonio Lagüens, señalaba que la preocupación es máxima por el nuevo Gobierno de España y destacaba, entre otros asuntos, que son "necesarias inversiones importantes en la provincia de Huesca para mejorar las carreteras".

En la jornada participaban expertos, disputados, senadores y parlamentarios autonómicos. El presidente de los populares aragoneses, Luis María Beamonte, asistía a esta jornada acompañado, entre otros, por Antonio González Terol, vicesecretario general de Política Territorial, Mario Garcés y Eloy Suárez, diputados nacionales por Huesca y Zaragoza, Mar Vaquero, secretaria general del PP-Aragón, José Antonio Lagüens y Joaquín Juste, presidentes provinciales de Huesca y Teruel, y el alcalde de Barbastro, Fernando Torres