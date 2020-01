Seguimos el legado de 'Amanece, que no es poco' en la Sierra del Segura

A pesar de tuvo tres nominaciones en los 'Premios Goya', no consiguió ninguna estatuilla, aunque no le han hecho falta para convertirse en una película de auténtico culto. Estamos hablando de 'Amanece, que no es poco', del genial director albaceteño, José Luis Cuerda.

Una película estrenada en enero de 1989 que se rodó en las localidades de Ayna, Molinicos y Liétor, tres bellas localidades de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete, que José Luis Cuerda conocía muy bien. Desde entonces, miles de seguidores de la película han llegado para conocer aquellas localizaciones, de hecho, hace algunos años la Junta de Comunidades puso en marcha la llamada 'Ruta Amanecista' para seguir el legado de 'Amanece, que no es poco'.

Turismo en la Sierra del Segura

En 'A Vivir Castilla-La Mancha, Pueblo a Pueblo' hemos hablado con Juan Ángel Martínez, uno de los organizadores de la quedada 'amanecista' que se celebra cada año y que además, es el presidente de la 'Asociación de Turismo Rural de la Sierra del Segura' y alcalde de Ayna. Incluso, interpretó el papel de 'Niño Deprimido' en la película.

Asegura, que en los últimos años han recibido a miles de turistas en la zona, a la que se conoce como 'La Suiza Manchega'. Añade, que muchas personas que llegan a la Sierra del Segura se sorprenden gratamente de encontrar una zona de montaña y ríos en la provincia de Albacete.

También hemos hablado con Víctor Martínez, gerente de la 'Posada Peñarrubia' un hostal y restaurante de Eleche de la Sierra. Asegura que cada vez más, se nota el trabajo realizado por la 'Asociación de Amanecistas'. Además, nos ha hablado de la gastronomía de la zona con platos como las migas, ollas o el "cordero segureño" o el "cabrito celtibérico".

La historia de la Sierra del Segura

Por último, hemos conocido la historia de esta zona de la provincia de Albacete, con el profesor de Historia de la UCLM, Ángel Monterrubio.

Los primeros asentamientos son paleolíticos, de los que existen referencias notables como 'La Cueva del Niño' en Ayna. Además, fue un territorio de frontera durante las guerras de conquista. También ha recordado que la 'Orden de Santiago' tuvo una gran importancia, especialmente, durante la 'Reconquista' y su posterior de repoblación.

El profesor Monterrubio, también nos ha contado una divertida anécdota que le contó hace unos años el actor Gabino Diego, uno de los protagonistas de 'Amanece, que no es poco'. Dice que en un encuentro en El Escorial, el actor le confesó que después de rodar la película tardó en irse más de un mes porque se quedó visitando los pueblos de la zona.

Escucha nuestro especial sobre la Sierra del Segura