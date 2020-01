El circuito de la Isla de las Esculturas de Pontevedra ha acogido los campeonatos de España de ciclocross donde los dos grandes favoritos se han hecho con el maillot de campeones. Orts se impuso a Kevin Suárez y a Gorka Izaguirre y se mostró muy satisfecho en línea de meta: "Hemos hecho bien los deberes, sabíamos que llegábamos en buen momento aunque las carreras son siempre complicadas", aseguró. El de Villajoyosa (Teika UCI Team) se escapó en la primera vuelta y luego no dio opción a sus rivales.

En categoría femenina, el triunfo correspondió a la gran favorita, Lucía González (Nesta Skoda Alecar) superando a Aida Nuño y Paula Díaz. Triplete asturiano, por lo tanto, en el podio. "Ha sido un día perfecto, he salido bastante bien, he intentado abrir hueco desde el principio y he cogido una buena ventaja. A partir de ahí, lo importante ha sido no cometer errores", comentó la corredora. La alavesa Paula Suárez (Laboral Kutxa) entró novena en línea de meta.

El resto de categorías encumbraron a Iván Feijoo y Lucía Gómez (sub-23), Igor Arrieta y Lucía Gómez (Junior), Iván Gomar y Laura Mira (cadetes), José Luis Blanco (Máster 30), Agustín Navarro (Máster 40), Xabier Mendiaraz (Máster 50) y Abelardo Martínez (Máster 60). En categoría femenina, Isabel Borrero (Máster 30), Natalia Raña (Mäster 40) e Isabel Castro (Máster 50). Tras el buen balance de los nacionales, ahora habrá que saber la lista para el campeonato del Mundo de Suiza.