El Playas de Castellón revalidó este domingo su título en la segunda edición de LaLigaSports Cup de atletismo, batiendo, como en la primera, al FC Barcelona aunque ahora con un margen mucho más amplio: 87 puntos frente a los 78 del club azulgrana.



Alcampo Scorpio 71, tercero con 52 puntos; Grupompleo Pamplona At, cuarto con 42; AD Marathon, quinto con 38, y Cueva de Nerja-UMA, sexto con 35, completaron la clasificación.



En el plano individual sobresalió la carrera masculina de 3.000 metros. Ouassim Oumaiz, campeón de España absoluto de cross con 20 años, salió a reventar la carrera desde la salida. Sólo Sergio Jiménez y Adrian Ben se atrevieron a seguirlo, aunque éste sólo por una vuelta.



El nerjeño -de padres marroquíes- cubrió el primer mil en 2:38.30 y en ese punto Sergio tomó la cabeza. Oumaiz, campeón de España de cross, no tuvo respuesta para el ataque de Jiménez e incluso se vio atrapado por Adrián Ben, que había seguido a su ritmo.



Jiménez, hijo de Anacleto (campeón de Europa de la distancia en 1996), venció con un tiempo de 7:58.67. Ben, finalista en 800 metros hace tres meses en los mundiales de Doha al aire libre, fue segundo con 8:14.26 y Oumaiz tercero con 8:22.74, su mejor marca personal.



La velocidad femenina ofreció un duelo en 60 lisos entre la castellano-manchega Paula Sevilla, del Playas (campeona de España de 100), y la catalana Jaël Bestué (FC Barcelona), que se decantó del lado de la atleta de La Solana, vencedora con un crono de 7.48 frente a los 7.54 de la azulgrana.



El 1.500 femenino registró una nueva victoria del Playas. Lidia Campo se impuso con 4:32.14 a la zaragozana Isabel Macías (4:34.18), que fue subcampeona de Europa de esta prueba y recupera sensaciones después de varios años lastrada por las lesiones.



El valenciano Víctor Ruiz (Playas de Castellón) batió la plusmarca española de 2.000 m obstáculos en pista cubierta con un tiempo de 5:28.77.



Ruiz batió en la última vuelta a Ibrahim Ezzaydouni (FC Barcelona), que había tirado hasta el penúltimo giro y acabó segundo con 5:29.32, segunda mejor marca española de la historia.



La prueba, que no forma parte del programa oficial del atletismo bajo techo, sólo se había corrido una vez en España, hace 33 años en San Sebastián, donde Jon Azkueta venció con un registro de 5:37.60.



La primera competición española de clubes en 2020 presenta un formato de clasificación única, teniendo en cuenta los resultados de los seis equipos en hombres y mujeres.



En su estreno, el año pasado en Barcelona al aire libre, el Playas de Castellón se impuso por un solo punto al FC Barcelona