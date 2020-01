Colomer asegura que pronto se firmará el convenio de la hostelería de Castellón

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha afirmado hoy que en breve se renovará el convenio de la hostelería de Castellón, que afecta a 25.000 empleados. Sin embargo, los sindicatos advierten que siguen sin noticias de la patronal, ASHOTUR, liderada por Carlos Escorihuela.

Esta mañana, la Generalitat ha reunido a los representantes de los ayuntamientos de la provincia de Castellón en el Centro de Turismo del Grau, CDT, con el fin de explicarles las ayudas que van a recibir este año, que irán destinadas al turismo. El secretario autonómico de esta área, Francesc Colomer, en declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que la profesionalización del sector es una de las claves. Cuestionado sobre la situación que traviesan los 25.000 empleados del sector de la hostelería, que ejercen su profesión sin convenio desde hace 7 años, Colomer ha explicado que no se tardará demasiado en firmar un nuevo marco laboral.

Unas declaraciones que contrastan con las manifestaciones sindicales, porque como les ha venido contando Radio Castellón, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han denunciado en las últimas semanas que la patronal ASHOTUR, liderada por Carlos Escorihuela, sigue poniendo trabas a la renovación del convenio y no contesta a sus mensajes.

Hoy, el secretario autonómico de Turismo ha anunciado en el CDT que los municipios de la Comunitat recibirán cerca de 6 millones de euros este año para acciones dirigidas a la promoción turística, mientras las empresas vinculadas al turismo optarán a ayudas presupuestadas en más de dos millones y medio de euros.

Francesc Colomer ha señalado la desestacionalización como clave para mejorar las cifras de turismo. Cuestionado por el hecho de que infraestructuras como el aeropuerto centran su trabajo en verano, donde se concentran la mayoría de los vuelos, en lugar de ampliar su oferta en otoño e invierno, Colomer ha explicado que un aeropuerto no hace la oferta y que si no hay producto turístico, no pueden hacer nada.

Cabe recordar que desde octubre, el aeropuerto solo tiene destinos a Rumanía y Reino Unido. Colomer también se ha referido al inicio de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que arranca el próximo 22 de enero en Madrid y ha señalado que es un icono, porque permite mostrar credenciales y apuesta por llevar la unidad de la provincia de Castellón, con una oferta que englobe a la Diputación, las ciudades y las empresas.

Entre las medidas que han anunciado es la apuesta por la marca festivales, que este año aumentará su presupuesto y pasará de 600.000 euro hasta los 900.000