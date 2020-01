El jugador del Elche Gonzalo Villar está en el punto de mira de la Roma

El conjunto italiano de la Roma está interesado en el centrocampista del Elche C.F. Gonzalo Villar, de 21 años. La gran temporada del murciano en su club y sus brillantes actuaciones con la Selección Española sub-21 le convierten en una pieza codiciada por algunos clubes grandes de Europa.

El diario digital Plaza Deportiva de Valencia contaba el interés de la entidad romana, que habría ofrecido tres millones de euros por el jugador. Hay que recordar que la cláusula liberatoria de Villar asciende a 25 millones de euros y que el Valencia ostenta el 80 por cien de los derechos económicos del futbolista.

Si el Elche aceptara alguna propuesta, el Club de Mestalla dispondría de tres días para ejercer su derecho de tanteo y hacerse con Gonzalo Villar. Si la operación se cerrase en tres millones de euros el Valencia tendría que abonar al Club franjiverde 600.000 euros para recuperarlo.

En cualquier caso, el Elche no parece dispuesto a traspasar a uno de sus hombres importantes por una cantidad tan baja. El técnico franjiverde, Pacheta, no para de recordar en sus comparecencias que "no quiero que salga nadie de la plantilla. Estoy muy contento con todos los jugadores, aunque si llega alguien y paga la cláusula poco podríamos hacer".