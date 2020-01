La Estación de Elda-Petrer podría dejar de vender billetes de manera presencial

Comisiones Obreras ha denunciado la intención de ADIF de abandonar el servicio de venta presencial de billetes en siete puntos de la Comunidad Valenciana. Un anuncio que afectaría a la estación de tren de Elda-Petrer, gestionada desde hace años por la Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal, AMFI con tres trabajadores.

El presidente de la entidad, Andrés Molina ha confirmado que la concesión con esta administradora culminó en diciembre y se ha realizado una prórroga con RENFE de tres meses hasta que en abril, se saque un nuevo contrato.

Molina asegura que todavía no se tiene claro la manera en la que se va a realizar y si se va a sustituir totalmente el personal por máquinas expendedoras y venta on line. De hecho, el presidente asegura que, dependiendo de las condiciones, concurrirán o no.

Para Molina es una “pena” que se sustituya en este tipo de servicio la mano del hombre por máquinas ya que destaca, se trata de una pérdida de puestos de trabajo.

AMFI tendrá que analizar, por tanto, la situación que llega a la estación de Elda-Petrer ya que como ocurrió con el AVE de Villena, se consiguió la gestión pero al tratarse de pocas horas, la entidad dejó de realizar esta tarea.