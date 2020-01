La primera vuelta del Compostela queda para que, quien lo desee, pueda enmarcarla. No ha cedido ni un sólo punto como local tras el triunfo sellado ante el Arenteiro por tres goles a cero, aumenta su renta sobre el segundo a los cuatro puntos (el Ourense CF cayó en su visita al Barco) y el quinto clasificado está ya a ¡catorce puntos!. Sin duda, el Compos va cumpliendo objetivos y transmitiendo la confiazando que permite ser prudentemente optimistas para cuando llegue el play-off de ascenso.

El duelo que cerraba la primera vuelta en el Vero Boquete y que tenía como rival al Arenteiro de Gelucho fue solventado con autoridad y solvencia por el conjunto que prepara Yago Iglesias. Salió con autoridad el Compostela ante un Arenteiro que comenzó esperando atrás, intentado no correr riesgos con su defensa de cinco hombres. Pero antes del minuto veinte, el pichichi Brais Abelenda hizo el primero de sus dos goles. Samu robó el balón fuera del área, se lo cedió a su compañero que no falló a la hora de ajustar su disparo al palo derecho. Con el 1-0, el panorama cambiaba y mucho para los visitantes. Dieron un paso adelante y tuvieron sus primeras llegadas con cierto peligro, como con un disparo de Jony y otro de Javi Rey, pero el marcador ya no se movería hasta el descanso.

En el segundo tiempo, la peor noticia para el Arenteiro llegó a los ocho minutos de reanudarse el juego. Y es que con el segundo de Brais Abelenda, el duelo se le imponía ya imposible a los visitantes. De nuevo hubo llamada al gol del jugador del Compostela, que en esta ocasión y tras una rápida transición, recibió para internarse en el área y, ante la salida de Rui, elevó el balón que acabó besando la red. Era el 2-0 con más de media hora por delante, pero el Compos tenía todo bajo control.

Gelucho intentó, retirando a un defensa y metiendo a Mitogo, encontra el gol que los metiera en el partido, y presionando más arriba para intentar cazar su oportunidad. Luego hubo un segundo cambio, de Albertito por Wadir. Pero esa subida de líneas también provocó la aparición de más metros a la espalda de su retaguardia, y ahí mató el Compos el partido. Una internada de Saro sirvió para habilitar a Gabri Palmás, que sentenció el choque poniendo el 3-0.

Los veinte minutos restantes fueron para inventario y comprobar si caía algún más por completar el marcador defintivo, algo que no sucedería.

Punto para el Estradense, derrota del Arzúa



Los otros dos equipos del centro de la comunidad, tuvieron suerte dispar en el cierre de primera vuelta. Así, el Estradense, que fue por delante del Racing Villalbés acabó cediendo un empate, lo que no empaña la gran primera mitad de campeonato del equipo de Alberto Mariano, que sumando 25 puntos, tiene mucho camino recorrido en pos del objetivo de la salvación.

Peor le fue al Arzúa en O Couto. Pese al buen encuentro realizado ante la UD Ourense, el equipoi de Alberto López perdió por la mínima y debido al golazo que se sacó de la chistera el local Champi. También con 25 puntos, los arzuanos cierran una gran primera vuelta y con el objetivo de la permanencia bien encaminado.