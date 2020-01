El Consell de Ibiza insite en que su propuesta de reparto de los PIOS "está abierta al diálogo"

El equipo de gobierno en el Consell de Ibiza ha señalado este lunes al PSOE que su propuesta de reparto de las inversiones municipales está "abierta al diálogo y basada en datos objetivos".

Por ello, la institución insular ha dicho no comprender las críticas de los socialistas en relación a la distribución del Plan Insular de Obras y Servicios, según ha declarado el vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan.

"Por primera vez el Consell Insular pone sobre la mesa el reparto de los PIOS para ejecutar obras en los municipios en base a criterios de población y territorio", ha manifestado.

Juan ha reiterado que no sólo cuenta la población, sino también el territorio a la hora de repartir estas ayudas ya que cuanta más extensión, "hay más caminos que asfaltar, más carreteras que cuidar o más infraestructuras de agua que mantener" y, por ello, la propuesta de reparto planteada es "equilibrada" al contemplar "dos factores objetivos y matemáticos casi a partes iguales".

"Es una propuesta que se hizo al Consell de Alcaldes para que ahora éstos puedan dar su conformidad o realizar su contrapropuesta. Es muy importante llamar al diálogo", ha añadido.

Asimismo, el vicepresidente ha recordado que en 2019 el Consell "sólo" dio 500.000 euros a cada ayuntamiento para inversiones municipales y "ahora se ha multiplicado por 15 esta cantidad", ya que en esta anualidad el plan contará con 7,4 millones de euros.

"Es una oportunidad histórica para fijar este sistema de financiación municipal. Por ahora hay cuatro ayuntamientos que están relativamente conformes y otro que no, de manera muy legítima", ha dicho Juan.

Sobre la Ley de Capitalidad, el PSOE aseguró el sábado que exigirá su cumplimiento sin que éste interfiera en las asignaciones del plan de inversiones municipales, explicando que "no pueden aceptar de ninguna manera que se pongan los 1,5 millones de la Ley de Capitalidad como Plan Insular de Obras y Servicios".

"Esta postura es absurda", ha dicho Juan, quien ha recordado que el municipio de Ibiza tiene garantizados 1,5 millones por dicha Ley, "que parece que esto no se valora". Juan ha destacado que Ibiza recibirá además otros 1,1 millones, por lo que la aportación es "bastante generosa".

"El resto de municipios no tienen esto garantizado. El Consell podría no darles el año que viene nada y el Ayuntamiento tendría ese millón y medio. Palma también tiene una Ley de Capitalidad y el Consell de Mallorca no les da un duro y reparte el dinero entre el resto de municipios", ha dicho.

La Federación Socialista de Ibiza (FSE) exigió este sábado al presidente del Consell, Vicent Marí, un reparto "coherente y justo" de las subvenciones para inversiones municipales y denunció el trato "exageradamente injusto" hacia la ciudad de Ibiza en la propuesta de reparto de dichas subvenciones.

"El PSOE ha querido hacer política con un debate que está abierto. Ellos daban 500.000 euros por igual a todos los ayuntamientos y estaban perjudicando mucho a Vila y beneficiando a Sant Joan, si se mira sólo la población", ha concluido.

"Esto es un tema serio, que debe ir más allá de las marcas políticas, sobre todo cuando es un tema que está abierto. Es la primera vez que el Consell abre a debate esta cuestión y no realiza una imposición, como se había hecho hasta ahora, fijando una cantidad y si gustaba bien", ha concluido.