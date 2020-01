Ni tan revolucionario ni tan rupturista

Del miedo a la intolerancia sólo hay un paso; de la ignorancia a la intolerancia sólo 3 sílabas.

Así se explica la actitud catastrofista de aquellos que vaticinan el fin del mundo con este gobierno que no tiene ni un día de vida. He asistido atónita a sesiones parlamentarias llenas de exabruptos, insolencias, mentiras y mucha mala baba, todo un ejemplo vamos!!. Alimentando el miedo, aquellos que vociferan que se va a romper España son precisamente a quienes más les interesa alimentar este bulo, puesto que es a costa de esta y otras mentiras de las que medran y sobreviven.

Cuando en 1982 Felipe González llegó al gobierno muchos gritaban que volvían los comunistas y que España no estaba preparada para un gobierno socialista, que los militares no lo iban a permitir, que volveríamos al pasado, a ese negro pasado que tan cerca estaba en aquellos momentos, a las dos Españas eternamente enfrentadas. Nada de eso pasó, se fortaleció la democracia, se empezó a construir lo que llamamos el Estado de Bienestar, nos hicimos europeos y aunque el PSOE se presentó a las elecciones con el lema a la OTAN “de entrada NO”, fue un presidente socialista quien nos metió en ella de cabeza.

Por cierto, saben ustedes cuantas ministras hubo en el primer gobierno socialista? pues ninguna!!

No oculto que miro con esperanza a este nuevo gobierno por lo que tiene de feminista, de paritario, de ecologista y por la apuesta que hacen a priori para resolver los problemas, por graves que estos sean, a base de diálogo. Pero no soy tan cándida como para creer que van a transformar nuestras vidas y menos de un día para otro. Se impondrá como siempre el principio de realidad y de continuidad; y al final no serán ni tan revolucionarios ni tan rupturistas, al tiempo.