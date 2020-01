Goma, del ostracismo a la titularidad y a firmar un gran partido en Lebrija

De pasar inadvertido en Chapín ante el Arcos para Josu Uribe, a titular frente al Antoniano. Ignacio Goma ha recuperado la sonrisa y en Lebrija firmó un partido extraordinario que, quién sabe si lo empieza a cambiar todo tras una semana muy complicada para él y para el equipo.

El futbolista se emocionó al acabar el partido y no pudo esconder las lágrimas, “porque es complicado trabajar en la sombra, y bueno, por parte del equipo, no estábamos bien y con los malos resultados, al equipo le faltaba ese plus de volver a ganar para poder reengancharnos. Y es esa rabia de quitarnos el gusanillo ese, de que el equipo tan mal no estaba. Y demostrar que estamos ahí y que vamos a dar mucha guerra. Y que queremos quedar lo más arriba posible. Yo pienso que tenemos que pensar en nosotros mismos, que al fin y al cabo, esos equipos te van a marcar los puntos que tenemos que hacer para entrar. Si nosotros nos centramos en nosotros, en jugar como hoy y en tener la actitud que hemos tenido, los equipos nos tienen que mirar a nosotros”.

Sobre el partido en Lebrija añade que “era difícil, por la mala racha que traíamos de resultados, el equipo estaba trabajando bien, pero no llegaban los resultados que queríamos. Esta victoria sabe mejor para encarar y volver a ganar el próximo domingo, y tomárselo como otro partido vital y pensar solamente en el domingo para ganar”.

Goma hizo un gran partido y acabó muy contento por ello y “porque hacía tiempo, desde que se fue García Tébar, que no jugaba los 90 minutos. Y la verdad, muy contento por la confianza del míster. Yo sabía que estaba trabajando bien y demás, estaba esperando la oportunidad. Muy contento, como ya dije esta semana, lo importante era que el equipo ganase y se volviera a reenganchar. Y si era conmigo sobre el campo, pues mejor. Y doy las gracias a Dios que se han dado las dos cosas. Realmente lo importante es que el equipo ha ganado”.