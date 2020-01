Tomé vuelve a la Cultural

Miguel Ángel Álvarez Tome vuelve a la Cultural y Deportiva Leonesa pero no la hará al banquillo sino a la secretaría técnica. El entrenador leonés que estuvo al frente del equipo en tres ocasiones (1997, 2001 y 2005) será uno de los encargados de reforzar esta parcela de la institución que ahora comanda Ricardo Pozo. Precisamente uno y otro coincidieron en el Zamora CF cuando el actual secretario técnico era jugador y Álvarez Tomé era el entrenador. A partir de ahora la misión del técnico leonés será el visionado de partidos y el seguimiento de jugadores que puedan interesar al primer equipo.

Por lo que se refiere al capítulo de fichajes se aleja el del delantero Jon Ander Pérez que actualmente milita en el Racing de Santander de Segunda División. En una comparecencia con el club cántabro ha confirmado que su intención es no moverse de Santander de momento:” A mí no me ha llegado nada. Estoy centrado el equipo de donde está. Lo demás sólo va a servir para distraerme. No me va a ayudar”