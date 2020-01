El IES Reyes de España inicia la conmemoración de su 40 aniversario

Jornadas de convivencia o conferencias, son algunas de las actividades que conforman la programación que en este curso definirá la conmemoración del 40 aniversario del IES Reyes de España de Linares. Un acto institucional y el encuentro con miembros del claustro de profesores en este periodo, servía para dar el pistoletazo oficial de salida a un calendario de actividades que pretenden implicar a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía de toda la comarca. No se descarta, incluso, la visita de los Reyes de España, para rememorar la que hace ahora 40 años, protagonizaron Juan Carlos I y Doña Sofía en el acto oficial de inauguración de este emblemático centro linarense. "Hemos cursado invitación y no nos han dicho que no", señala el actual director, Jesús Belmonte, quien se muestra confiado en que la visita real pueda suponer el momento central de la programación conmemorativa.

Del mismo modo, Belmonte realiza un balance muy positivo de los 40 años de trayectoria de un centro que "en la actualidad concentra la mayor oferta formativa de la provincia y cuenta con un millar de alumnos".