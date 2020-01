Un final feliz para Manuel, indigente y enfermo en Linares

Un ejemplo de humanidad. Así son Rocío García y Paqui Fernández, dos vecinas de Linares que en los últimos días han volcado sus esfuerzos en prestar ayuda a Manuel, un hombre en situación de indigencia que encontraron en el parque de "San Agustín". Procedente de un centro de Madrid, del que decidió salir voluntariamente, llegó a la ciudad de Linares donde ha permanecido durante días de en la calle. "Lo encontramos en condiciones muy lamentables", han relatado entre lagrimas estas dos linarenses, explicando que la salud de Manuel, enfermo de polio, ha estado en serio peligro por hipotermia.

"Desde el primer momento no dudamos en pedir ayuda y no hemos querido dejarlo solo", han explicado en Hoy por Hoy, agradeciendo el apoyo de otras personas anónimas y el que también les han brindado desde Cáritas. No obstante, lamentan la desatención que, dicen, han encontrado por parte de entidades y servicios públicos.

Después de muchos esfuerzos, casi por casualidad consiguieron rescatar de la agenda de un teléfono roto, el contacto de una hermana de Manuel, quien sin dudarlo se desplazó desde Barcelona para recogerlo. Mari, así se llama, ha intervenido en Radio Linares poniendo en valor la empatía de estas dos vecinas de Linares. Manuel ya está en casa y recibiendo los cuidados que necesita.

